港府：遊行顯示市民享有自由「期望更深層次對話找出路」

▲香港「國際人權日」遊行，主辦稱參與人數破80萬。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港民陣8日發起「國際人權日」遊行，宣稱參與人數突破80萬人，民陣召集人岑子杰也向港府喊話，要求港府恪守《世界人權宣言》，落實五大訴求。港府則在當晚回應，今次的遊行，以及過去五年在香港舉行的五萬次公眾集會和遊行，正顯示市民享有和平集會、遊行、示威和言論自由。

港府表示，今次遊行獲警方發出不反對通知書，有大批市民參與，過程大致和平有序。香港市民的言論、新聞、出版、結社、集會、遊行和示威自由，受《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障，《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關規定也繼續有效，「今次的遊行，以及過去五年在香港舉行的五萬次公眾集會和遊行，正顯示市民享有和平集會、遊行、示威和言論自由。」

▼遊行民眾手比「五」，象徵五大訴求。



港府提到，在遊行期間，仍有暴力及違法行為出現，特別是有人針對終審法院及高等法院進行破壞及縱火。在一個法治社會，所有人都必須尊重法院、法官及其裁決，「任何人對司法機構作出攻擊或污衊，都會對香港法治造成極大傷害，全社會都不會接受，特區政府對此予以最強烈的譴責。此外，遊行期間有人堵路及破壞商鋪和銀行，對和平遊行的市民構成危險。」

對於遊行群眾對警方違法使用暴力的指控，港府回應，警方有責任維持公共安全及秩序。當遊行示威活動一如今日的遊行般是大致和平有序時，警方是無須使用武力的；但當出現任何違法行為，警方必須採取適當行動，包括使用適當的武力應對及制止暴力行為，「警方在使用武力和作出拘捕時，均須依法、按現場需要及適當地進行，亦要符合警隊內部指引。特區政府不容許警務人員作出違法或違紀的行為，任何人士就警方行動有不滿意的地方，可按既定程序作出投訴。」

港府強調，期望與全社會共同努力遏止暴力、捍衞法治、重建社會秩序，並透過對話為香港的深層次問題尋找出路。