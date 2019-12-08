香港遊行入夜爆衝突！金鐘高院入口遭縱火　港警舉槍指推車阿婆

▲香港民陣8日發起「國際人權日遊行」。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

香港民陣8日發起「國際人權日遊行」，下午2點在維園中央草坪集合，遊行人潮初估將突破百萬。不過港警在遊行時尋獲槍械、匕首、長刀等危險物品，同時逮捕了8男3女。金鐘高等法院外稍早一度傳出起火的情況，火勢撲滅後，現場遺留疑似裝有易燃液體的玻璃瓶。

綜合港媒報導，「國際人權日遊行」8日下午2點在維園中央草坪集合，隊伍3點開始出發，終點為中環遮打道行人專用區。民陣召集人岑子傑表示，為了確保遊行的和平，各政黨將在沿途設立街站，協助集會人士安全參與、和平散去。

▼許多港民上街參與「國際人權日遊行」。（圖／路透）



這場遊行已接獲港警發出的「不反對通知書」，但港警6日舉辦的記者會曾說到，若期間發生暴力、緊急事件，警方可能提早終止遊行、集會。此外，港警中午曾宣布，由於接獲部分人士將使用槍枝襲警，警方早晨已先採取行動，起獲槍械、匕首、長刀等危險物品，依照「無牌藏有槍械」、「非法集結」等罪名逮捕8男3女。

根據最新消息，遊行入夜後，開始發生零星衝突，金鐘高等法院外面一度傳出起火的情況，火勢撲滅後，現場留下疑似裝有易燃液體的玻璃瓶。港警晚間6點30分左右在銅鑼灣截查2名黑衣男子，將其中一人上銬帶走。

晚間6點50分左右，許多示威者在中環聚集，利用障礙物堵住道路，與港警對峙；警方隨後持槍、圓盾向前推進。此外，一名滿頭白髮的婦女推著推車經過中環時，要求港警讓路，港警隨後舉槍指著該名白髮婦女。

▼許多港民入夜後仍在街上遊行。（圖／路透）



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