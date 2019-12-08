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港警罕見開直播講遊行　發現違法直接警告「不要破壞社會安寧！」

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▲港警開直播講解遊行情況。

記者蔡紹堅／綜合報導

民陣「國際人權日」遊行8日下午3點出發，香港警方罕見在遊行期間開直播，還請來一名公共關係科的警司出鏡講解遊行情況。警方在講解過程中，除介紹人潮動態外，發現違法的行為會立即呼籲改善，並不斷提醒市民注意自身安全，因為警方今早查獲到手槍及百發子彈，還接獲消息指，激進份子試圖以槍械在遊行中製造混亂。

▼港警在天橋上直播，一旁可看到穿著裝備的警員。（圖／翻攝港警臉書）

▲▼ 港警開直播講遊行　發現違法直接警告「不要破壞社會安寧！」。（圖／香港警察臉書）

香港警察3點多及4點多各開了一次直播，時間大約是5分至6分鐘，第一段直播由警察公共關係科督察鄒昊亨主持，他站在軒尼詩道與柯布連道交界天橋，在遊行人潮的上方表示，警方十分尊重和平集會的權利，同時有責任確保公共安全與秩序，還有他人的自由。

第二段直撥由警察公共關係科警司劉肇邦主持，他首先介紹了遊行的情況，認為情況算是非常和平有序，但在發現人潮中有阻擋道路的違法行為後，也立即給予警告，「參與遊行的人以和平理性的方式表達訴求，不要做出破壞社會安寧的行為，警方對違法行為零容忍。」

▼主持的警員後方就是遊行人潮。（圖／翻攝港警臉書）

▲▼ 港警開直播講遊行　發現違法直接警告「不要破壞社會安寧！」。（圖／香港警察臉書）

劉肇邦還提醒，遊行民眾一定要注意自身安全，因警方今早在行動中拘捕了11個人，還查獲到半自動手槍及上百發子彈，還有消息指，激進份子計劃在遊行中用槍械襲擊、嫁禍警員，傷害遊行人士，「這是警方首次在同類型的行動中查獲到真槍，市民若發現可疑物品、緊急情況，請先往安全地方暫避，並通知在場糾察或報警。」

▼港警8日上午查獲真槍、匕首、長刀等危險物品。（圖／香港01授權使用，請勿任意轉載。）

▲▼民陣遊行傳「有人要開槍射警」　港警速逮11人「查獲9mm手槍、105發子彈」。（圖／香港01授權使用，請勿任務轉載。）

▲▼民陣遊行傳「有人要開槍射警」　港警速逮11人「查獲9mm手槍、105發子彈」。（圖／香港01授權使用，請勿任務轉載。）

▲▼民陣遊行傳「有人要開槍射警」　港警速逮11人「查獲9mm手槍、105發子彈」。（圖／香港01授權使用，請勿任務轉載。）

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