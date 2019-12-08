高鐵噪音惹民怨！二審逆轉判免賠　通霄城北里長怒：不顧人民死活　

▲高鐵列車行經通霄鎮城北里路段時，因發出的噪音過大，令當地民眾苦不堪言。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮城北里居民，因住高鐵鐵軌周遭，每當列車呼嘯而過，噪音伴隨而來，居民不滿高鐵未設置隔音牆，長期受噪音困擾失眠，2015年環保署裁決，高鐵需賠里民8百多萬，但高鐵不服打官司，二審台中高分院判決高鐵免賠，讓里民趕到非常錯愕，怒批政府不顧人民死活。

城北里長詹春旺不滿的表示，城北里的里民多以務農為生；因高鐵開通後，每天晚間10點後，都會聽到高鐵列車疾嘯而過發出巨大的噪音，令許多老人家失眠，甚至因此就醫，得吃安眠藥或鎮定劑才能入睡；2015年環保署就已經認定高鐵噪音是公害，也判賠居民8百多萬元，但高鐵不服打官司，二審判決高鐵免賠，這讓居民怎麼吞得下去。

▲里長詹春旺說，當地居民多以務農為主，晚上10點還有列車經過，造成里民精神壓力真的很大。（圖／記者黃孟珍翻攝）

高鐵也發出聲明表示，已經有派人到城北里訪視，查訪後發現受影響的住戶並不多，也協助住家加裝氣密窗來減低噪音，但有意願接受安裝氣密窗的住戶只有2戶，大多要求高鐵建隔音牆阻噪音，高鐵說，原本的高架橋旁邊的護欄，也已裝設有約125公分高的混凝土隔音牆，但隔音效果有限，還是建議民眾加裝氣密窗會更有效。

詹春旺強調，大家不是不願意裝設氣密窗，只是有里民反映過氣密窗效果不佳，加上夏天時悶熱，總不能一直門窗緊密開冷氣過日子吧；詹還說，政府設的《陸上運輸系統噪音管制標準》到底有何用，里民只是希望高鐵設置隔音牆，難道這樣也做不到，希望政府單位能多多重視當地居民的心聲，早日將噪音問題解決。

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