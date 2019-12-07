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騎車怕冷！台南哥「男生不能穿褲襪？」　床上黑色美腿交疊...網全歪樓

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▲下雨，雨天，濕冷，冷氣團，天氣，降雨。（圖／記者林敬旻攝）

▲最近全台降溫，雨彈狂襲。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／周亭瑋報導

這陣子各地氣溫明顯偏低，許多不耐寒的朋友，紛紛穿上禦寒衣物或配件，有的人甚至會穿兩件褲子。一名男網友騎車怕冷，於是把黑褲襪當內搭，而他猶如妹子的纖細美腿，讓大票老司機眼睛一亮，紛紛賊笑歪樓。

男網友在爆廢公社po文說道，「男生怕冷不能穿褲襪？又不是只穿褲襪，然後搭短褲趴趴走，外面穿牛仔長褲當內搭褲不行嗎？就真的騎車很冷啊，穿這樣比較不會冷齁，我不是那個奶酥麵包，我性向也沒問題。」

請繼續往下閱讀...

事實上，男網友之前就試過衛生褲，不過因為他的牛仔褲都偏窄管，衛生褲會擠上去，所以只能作罷；另外，他也買過專門設計給男生的褲襪，但穿起來不舒服，感覺怪怪的，「在寶雅買過好多種，但這種（女生褲襪）比較好穿」。

▲騎車怕冷！台南哥「男生不能穿褲襪？」　黑色美腿交疊...老司機全歪樓。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲不說真的會以為是哪個妹子的美腿。（圖／翻攝自爆廢公社）

原po也不禁笑說，自己天生怕冷，現在出門已經要穿上兩件羽絨外套了，騎車時也會穿兩件式雨衣和雨褲，但上班時不能繼續穿著，會妨礙工作。

眼看細長的黑褲襪美腿交疊在床上，網友們紛紛讚嘆，「這雙腿也太美了」、「先別管絲襪了，告訴本宮，你的腿為什麼可以這麼美」、「這腿不知道贏了多少女生」、「你成功掰彎幾個」。

另外，不少網友也支持原po，直言「當兵時候很多人都這樣穿」、「可以啊！穿褲襪再搭工作褲比較保暖，我老公也這樣穿，沒什麼好奇怪的啊......男人也怕冷」、「我也有穿，好蘇湖（舒服）」。

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