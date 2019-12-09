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強烈冷氣團發威今晨探底7.9度「低溫特報擴大13縣市」　下波變天時間曝光

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨各地依舊冷颼颼，溫度分布圖成「綠番薯」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

低溫特報擴大到13縣市！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（9日）清晨強烈大陸冷氣團影響加上輻射冷卻效應，全台最低溫出現在新竹縣寶山的7.9度，白天強烈冷氣團減弱，各地明顯回溫；周三、周四下波東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨。

氣象局今晨對13縣市發布「黃色燈號」低溫特報，今晨至上午新竹縣、新竹市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、台中市、嘉義市、高雄市、台南市、台東縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

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▼氣象局對13縣市發布「低溫特報」。（點圖可放大／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今晨因輻射冷卻範圍大一些，新竹到台南、花東縱谷地區有局部10度以下低溫，但白天各地明顯回溫普遍超過20度，中南部約可到26度，周二也是持續回溫、穩定的天氣。

劉沛滕說，周三、周四下波東北季風影響，冷空氣強度不怎麼強，預估台北低溫還有16、17度，但帶來一些水氣，迎風面北部、東半部有局部降雨；周五、周六東北季風減弱，迎風面還是有些水氣；周日則恢復穩定的天氣；北部周末高溫約24到26度，中南部約27到29度。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

ET快訊
強烈冷氣團發威今晨探底7.9度　13縣市低溫特報！下波變天時
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