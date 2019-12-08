台南左鎮農特產市集熱鬧開市　黃偉哲大推在地新鮮蔬果

▲台南市左鎮區公所特在光榮休閒園區舉行「左鎮農特產市集」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南左鎮化石園區自5月12日開幕至今，入館人數已突破36萬人，為延續這股觀光熱潮，並讓來左鎮遊玩的民眾可以買到在地尚青的農特產品，吃道地的社區特色美食，左鎮區公所特別邀請在地及各區青農，8日在光榮休閒園區舉行「左鎮農特產市集」活動。

黃偉哲市長再次化身市集達人，走入攤商一同推銷優質產品給大家；農業局李朝塘局長、郭國文立委、郭信良議長、周奕齊議員、穎艾達利議員也到場支持各位農友。





黃偉哲市長表示，非常感謝議會大力的支持讓台南取得文化部旗艦型計畫經費，2019年至2020年補助化石園區達3300萬元增設館內互動設施，未來將串連左鎮化石園區、山上花園水道博物館、大內南瀛天文館、新化虎頭埤風景區等景點共同推出套票，活躍山區的文化觀光，8日起左鎮農特產市集的加入，相信更能吸引大批人潮前來觀光，帶動在地農業，活絡周邊商圈。



左鎮區長李燿州表示，期望藉由左鎮農特產市集，建構在地農民的銷售平台，開拓小農多元行銷管道，提供各社區發展協會銷售在地特色產品及伴手禮，進而推廣農民參與「有機農產品標章」、「CAS台灣優良農產品標章」、「產銷履歷認證標章」及「台灣農產生產溯源QR Code」三章一Q認證，協助農業轉型讓堊地重生，翻轉左鎮以增加農民收益及帶動左鎮地區周邊商圈發展。



區公所目前在活動現場圓拱已栽植蛇瓜、葫蘆瓜、南瓜等瓜果和花卉可供遊客觀賞拍照，開市當天邀請新化社大的太鼓表演團及灑舞部岸舞團原住民舞蹈表演，民眾於揭牌儀式後掃瞄招牌上QR Code，加入左鎮農特產品市集Facebook並上傳與活動現場合照，前100位好友可獲得精美小禮物1份，另有蔬果安全標章認證有獎問答、農特產品拍賣等好康，消費滿額還可參加「蔬果套圈圈-套中帶回家」活動。未來每個周末，都歡迎各地民眾前來左鎮觀光、選購優質、安心、新鮮的台南在地農特產品。