沒人讓位給孕妻！暖心尪秒蹲下坐地　甘願當「人肉座椅」貼心遞水

▲丈夫主動坐下當人肉坐椅給孕妻休息！（圖／翻攝自抖音／@边城警视）

記者黃心瑀／綜合報導

大陸黑龍江省鶴崗公安日前在社群平台「邊城警視」上，放上一段讓人動容的影片。一名老公陪著老婆到婦產科看診，但卻發現走廊上的座位已經被坐滿，在沒有人讓坐的情況下，他選擇一屁股坐在地上充當「人肉坐椅」，讓挺著大肚的老婆能坐在自己的背上休息，甚至還貼心的遞上水，畫面十分讓人動容。

綜合外媒報導，「邊城警視」日前在平台上放上這個影片，在網路上造成熱議，觀看次數更突破700萬次。影片中的地點似乎是在一處醫院的婦產科內，走廊上都是在候診的人，一旁的椅子看起來也都被懷有身孕的女性坐滿，還依稀可以看到友人的手上拿著超音波照片。

這時鏡頭中出現一名穿著白色上衣、肚子偏大的孕婦，一邊走路手還要扶著欄杆，而她的老公四處張望發現沒地方能讓老婆休息後，二話不說一屁股坐在地板上，讓老婆可以坐在自己的背上稍作休息，隨後還主動拿出水要讓辛苦的孕婦解渴。

「邊城警視」在影片上加註，「孕婦雙腿發麻難以站立，丈夫讓妻子坐在自己身上，周圍卻視而不見吾人讓坐」，隨後又在發文處寫下，這個影片應該叫做「冷漠」，也為好丈夫點讚。影片一齣也立即引起許多網友關心，有人更留言表示「來自中國的好男人跟好丈夫！」、「看著那個男人坐下時，我感到十分的慚愧，因為妻子懷孕時，我對她不夠好…。」