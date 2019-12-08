快訊／挺韓遊行警方准了！「高雄光榮週年慶大遊行」12/21上街頭

▲「南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」12/21將上街頭。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體將發起「罷韓大遊行」，時間就訂在12月21日，而韓陣營規畫同一天也在高雄辦「挺韓大遊行」。韓陣營5日向市警局申請，名稱則改成「南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」，而高雄市警局也將依據「集會遊行法」相關規定，在3日內回覆審核是否核准。目前結果出爐，准予當日舉辦集會遊行活動。

此活動是以韓國瑜競辦執行長林國正名義申請，在5日下午，向市警局遞送「南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」集會遊行活動申請文件，活動時間為12月21日8時起至18時止，申請參加人數約1萬人；集合地點在高雄市鼓山區神農路凹仔底公園，解散地點在左營區自由路的微笑公園。

其中遊行路線行經鼓山區博愛路與左營區的明誠路、自由路、新庄仔路、文自路等重要道路，全程大約3.1公里。市警局依據集會遊行法第12條規定，於收受申請書3日內，將以書面通知活動負責人審核結果。高市警局8日宣布依據「集會遊行法」規定審核相關申請文件，准予當日舉辦集會遊行活動。

由於12月21日還有當天「Wecare高雄大遊行」，但活動屬「南高雄」東西橫跨苓雅、新興、鹽埕與鼓山等行政區，另「南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」活動屬「北高雄」南北穿越鼓山、左營等行政區，二條路線最近距離相隔3.8公里以上，遊行路線並無交叉與重疊。市警局已規劃相關安維計畫暨研擬可能突發的事故處置腹案，並妥適調集警力支援集會遊行路線轄區分局，加強相關交通疏導與維安，防止任何惡意挑釁、衝突及暴力行為。

「時間對我們來說完全沒用！」