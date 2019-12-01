1221高雄挺韓「非法」上路　劉世芳憂「撥亂反正」：唱軍歌擾亂用路人安全

▲民進黨籍立委候選人劉世芳前往市警察局拜會局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市左楠區民進黨立委候選人劉世芳一大早就跟同黨2名市議員來到高雄市警局拜訪局長李永癸，雙方短暫見面10分鐘後，劉世芳來到市警局的門口接受採訪表示：「對於1221是否有非法集會遊行表達憂心跟擔心」，並透露高雄市警察局尚未收到挺韓大遊行的申請，同時也提出網路流傳挺韓大遊行的「撥亂反正」，質疑「撥亂反正」充滿文革色彩，例如：「在公眾集會場合裡面，有人唱著軍歌擾亂一般用路人的安全」。

劉世芳1日上午8點半與高雄市民進黨議員簡煥宗、黃文志來到高雄市警局拜會李永癸，雙方在貴賓室見面10分鐘之後，劉世芳來到市警局門口表達這次拜會的目的，就是1221挺韓大遊行，「挺韓大遊行到目前為止並沒有收到任何的申請，同時在11月中旬開始，韓陣營不斷在網路上放出消息，表示1221當天也將會在高雄辦理挺韓活動，拚場意味十足」，質疑這樣的行為根本是在故意製造社會對立。

▲劉世芳提出網路流傳「挺韓大遊行」號召「撥亂反正」字眼，恐會造成當天治安問題 。（圖／劉世芳辦公室提供）

▲劉世芳提出網路流傳「挺韓大遊行」號召「撥亂反正」字眼，恐會造成當天治安問題 。（圖／劉世芳辦公室提供）

劉世芳也提到，12月21日已經進入正式進入選舉期間黃金期，如果有非法遊行的號召，可能會影響到高雄市的治安，進而影響到選舉結果，所以對此非常憂心，同時劉世芳也提供在網路得到的訊息，「就是所謂的撥亂反正，這四個字，可能很多年輕的朋友，並沒有聽過撥亂反正這四個字，但是熟悉中國的文化大革命，或是鄧小平時代的話，就知道撥亂反正這四個字意思，看起來是充滿很多文革色彩」，所以並不希望這種方式來影響到1221合法的集會遊行。

劉世芳強調有很多不同聲音進來，他們會擔心：「會不會有安全上的顧慮，舉以往幾個例子，可能大家就知道，我們在有好幾場市長選舉時候，你可以看到比如說捷運站，譬如說在很多集會公眾場合裡面，有人唱軍歌擾亂一般用路人安全，那如果1221集會遊行申請合格的Wecare遊行，另外有一個是非法的話，那這樣會不會整個造成高雄市區的交通上面，不管是運輸或是有些挺韓、反韓的不同見解上面，恐怕會發生安全上顧慮」，所以也提供相關情資給市警局。

▲劉世芳接受採訪表示自己的憂心「撥亂反正」，恐會造成當天治安問題 。（圖／劉世芳辦公室提供）

▲高雄市民進黨籍立委候選人劉世芳市警察局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）

對於挺韓大遊行尚未申請這件事，韓國瑜競選辦公室回應：「挺韓遊行，等申請通過後就會對外發佈」。另外對於那張「撥亂反正」的遊行號召，表示是韓粉們自發性製作，仔細看上面有寫著韓家軍。

