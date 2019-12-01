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1221高雄挺韓「非法」上路　劉世芳憂「撥亂反正」：唱軍歌擾亂用路人安全

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▲高雄市民進黨籍立委候選人劉世芳前往高雄市警察局拜會局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民進黨籍立委候選人劉世芳前往市警察局拜會局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市左楠區民進黨立委候選人劉世芳一大早就跟同黨2名市議員來到高雄市警局拜訪局長李永癸，雙方短暫見面10分鐘後，劉世芳來到市警局的門口接受採訪表示：「對於1221是否有非法集會遊行表達憂心跟擔心」，並透露高雄市警察局尚未收到挺韓大遊行的申請，同時也提出網路流傳挺韓大遊行的「撥亂反正」，質疑「撥亂反正」充滿文革色彩，例如：「在公眾集會場合裡面，有人唱著軍歌擾亂一般用路人的安全」。

劉世芳1日上午8點半與高雄市民進黨議員簡煥宗、黃文志來到高雄市警局拜會李永癸，雙方在貴賓室見面10分鐘之後，劉世芳來到市警局門口表達這次拜會的目的，就是1221挺韓大遊行，「挺韓大遊行到目前為止並沒有收到任何的申請，同時在11月中旬開始，韓陣營不斷在網路上放出消息，表示1221當天也將會在高雄辦理挺韓活動，拚場意味十足」，質疑這樣的行為根本是在故意製造社會對立。

▲高雄市民進黨籍立委候選人劉世芳前往高雄市警察局拜會局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲劉世芳提出網路流傳「挺韓大遊行」號召「撥亂反正」字眼，恐會造成當天治安問題 。（圖／劉世芳辦公室提供）

▲高雄市民進黨籍立委候選人劉世芳前往高雄市警察局拜會局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲劉世芳提出網路流傳「挺韓大遊行」號召「撥亂反正」字眼，恐會造成當天治安問題 。（圖／劉世芳辦公室提供）

劉世芳也提到，12月21日已經進入正式進入選舉期間黃金期，如果有非法遊行的號召，可能會影響到高雄市的治安，進而影響到選舉結果，所以對此非常憂心，同時劉世芳也提供在網路得到的訊息，「就是所謂的撥亂反正，這四個字，可能很多年輕的朋友，並沒有聽過撥亂反正這四個字，但是熟悉中國的文化大革命，或是鄧小平時代的話，就知道撥亂反正這四個字意思，看起來是充滿很多文革色彩」，所以並不希望這種方式來影響到1221合法的集會遊行。

劉世芳強調有很多不同聲音進來，他們會擔心：「會不會有安全上的顧慮，舉以往幾個例子，可能大家就知道，我們在有好幾場市長選舉時候，你可以看到比如說捷運站，譬如說在很多集會公眾場合裡面，有人唱軍歌擾亂一般用路人安全，那如果1221集會遊行申請合格的Wecare遊行，另外有一個是非法的話，那這樣會不會整個造成高雄市區的交通上面，不管是運輸或是有些挺韓、反韓的不同見解上面，恐怕會發生安全上顧慮」，所以也提供相關情資給市警局。

▲高雄市民進黨籍立委候選人劉世芳前往高雄市警察局拜會局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲劉世芳接受採訪表示自己的憂心「撥亂反正」，恐會造成當天治安問題 。（圖／劉世芳辦公室提供）

▲高雄市民進黨籍立委候選人劉世芳前往高雄市警察局拜會局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市民進黨籍立委候選人劉世芳市警察局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市民進黨籍立委候選人劉世芳前往高雄市警察局拜會局長李永癸，了解1221挺韓遊行尚未申請 。（圖／記者吳奕靖攝）對於挺韓大遊行尚未申請這件事，韓國瑜競選辦公室回應：「挺韓遊行，等申請通過後就會對外發佈」。另外對於那張「撥亂反正」的遊行號召，表示是韓粉們自發性製作，仔細看上面有寫著韓家軍。
 

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