Wecare高雄邀館長參加罷韓大遊行！　擔任「我錯了」大隊長



▲立委劉世芳上「R館SHOW SHOW」網路節目 。（圖／劉世芳團隊提供）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體「Wecare高雄」準備在12月21日舉辦「1221 Wecare台灣大遊行」，民進黨立委劉世芳28日上「R館SHOW SHOW」網路節目時，代轉邀請函，邀請主持人「館長」陳之漢參加，並當「我錯了」大隊的大隊長，不過館長並無正面回應是否參加，只說會支持罷免韓國瑜。

▲立委劉世芳替尹立邀請館長參加罷韓遊行。（圖／劉世芳團隊提供）

立委劉世芳上「R館SHOW SHOW」，接受館長訪問，兩人談話中談到韓國瑜，館長說去年他支持韓國瑜，但他的選擇是錯的，今年韓說了很多話都沒有兌現，而劉世芳聽了反問「你會支持罷免他嗎？」館長說「我當然會支持罷免他，我沒有罷免權但我可以呼喊拜託高雄年輕人。」

隨後劉世芳拿出一封信，是「Wecare高雄」發起人尹立發出的邀請函，內容主要就是要邀請館長參加12月21日「Wecare台灣大遊行，並擔任「我錯了」大隊的大隊長。館長一聽即說「哦，這樣很慘！」

劉世芳繼續唸「我們剛剛聽到韓國瑜喊出得民調者得痔瘡，不由自主想起去年他在你的節目中掛保證，他不會當落跑市長，很多人因為你而把票投給韓國瑜，所以當時他的民調高，想必當時他的痔瘡隱疾也非常嚴重」唸到這裡兩人哈哈大笑。

館長自我解嘲「所以我也得痔瘡了，去年痔瘡滿嚴重的，照他的講法，而且他內外痔都有，因為他民調那麼高嘛」，劉世芳說「為了台灣國家安全和韓國瑜痔瘡治療，高雄人和你有志一同，並且期待並肩齊步在12月21日走向街頭運動，你思考一下」最後館長把信收下，並無直接回答是否出席。

「時間對我們來說完全沒用！」