挺韓遊行申請了！改名「高雄光榮週年慶」大遊行　與罷韓路線大不同

▲挺韓遊行也將在1221登場。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓團體將發起「罷韓大遊行」，時間就訂在12月21日，而即將回防高雄的韓陣營規畫同一天也在高雄辦「挺韓大遊行」。目前韓陣營已經向市警局申請，名稱則改成「南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」，而高雄市警局也將依據「集會遊行法」相關規定，在3日內回覆審核是否核准。

據了解，此活動是以韓國瑜競辦執行長林國正名義申請，在昨（5）日下午，向市警局遞送「南方崛起 高雄光榮週年慶大遊行」集會遊行活動申請文件，活動時間為12月21日8時起至18時止，申請參加人數約1萬人；集合地點在高雄市鼓山區神農路凹仔底公園，解散地點在左營區自由路的微笑公園。

其中遊行路線行經鼓山區博愛路與左營區的明誠路、自由路、新庄仔路、文自路等重要道路，全程大約3.1公里。市警局依據集會遊行法第12條規定，於收受申請書3日內，將以書面通知活動負責人審核結果。

▲罷韓遊行路線 。（圖／Wecare高雄提供）

但同天（21）日同時段在南高雄文化中心，亦同時有舉辦一場「Wecare高雄大遊行」活動，申請參加人數約10萬人；遊行路線由高雄市立文化中心（起點），行經五福一、二、三路，（經過）五福橋，（左轉）公園路，（右轉）七賢路抵達七賢三路、蓬萊路口（終點）。這件遊行活動，已於108年8月16日核定遊行。

雖然挺韓罷韓路線大不同，但同天交鋒也不免讓人擔心會有衝突發生，市警局也呼籲本次活動負責人應本於信賴、合作與溝通之立場，適時提供高雄市政府警察局必要資訊，俾供瞭解活動性質，以協助活動順利舉行，並使社會秩序受到影響降到最低程度。

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