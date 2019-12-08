8年輕人10度只穿內褲發抖　員工狂被打曝「徵才內幕」：沒拿到薪水只好忍

▲員工說，他們因未完成招聘業務，被要求脫褲子，只穿內褲「曬冷風」。（圖／翻攝《南國早報》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸廣西南寧10度的寒風中，8名年輕男子排排站，脫到只剩一條內褲狂發抖，一旁有人拿著塑膠PC管在訓話。原來這是某公司的員工，因沒完成績效任務被體罰。其中一名挨罰員工說，「我感到被羞辱，但工資沒到手，只好忍著」，公司很多員工都被打，他11月就被打15次。打人的主管則稱，只是做形式上的體罰，下手不重，事先也徵得組員同意。

「看樣子，不是自願的。」一名目擊者張先生向《紅星新聞》描述稱，那些人旁邊站著一位穿著厚衣服、手裡拿著一根約1米長PC管的人在監督，「類似於主管訓員工，引來很多人關注。」

《紅星新聞》多方打聽，了解到涉事公司為南寧黔鑽文化傳媒有限公司，該公司在南寧民族大道永凱大廈開設一家名為「K one」的酒吧，預計15日開業，目前在招聘員工。

黔鑽文化多名員工證實，4日晚間10時，他們因未完成招聘業務，被要求脫褲子，只穿內褲到民族大道上「曬冷風」。一名李先生說，「那晚，我也挨脫（褲子）了，我感到被羞辱，但工資沒到手，只好忍著。」

▼李先生說，公司很多員工都被打。（圖／翻攝《南國早報》）



李先生表示，他並不是以「人事」的名義被招進去，但現在每位新進員工都要從事招聘工作，每月必須招到5男、1女，男的要求身高170公分以上，顏值好且還會跳舞；女的主要做酒吧銷售，要求160公分以上，顏值好、能喝酒。

「說好招我們進來底薪是（人民幣，下同）3000元保底，但完不成招聘任務就扣錢，且扣得很隨意。」據李先生自述，「少招一個男的就扣200元，少招一個女的就扣1000元，這樣算來，一個月就剩1000多塊錢。」

李先生稱，完不成招聘任務，除了被扣錢，平時還挨打屁股、做200個俯臥撐，做不動的就被主管在後面拿PC管打，「PC管對著我們屁股抽打，通常打20下。」他稱，儘管是塑膠製成的PC管，但天冷被打得很疼，公司很多員工都被打了，他11月就被打15次，幾乎每兩天就打一次。

「如果說被打還能忍受，那當街脫褲子，我就無法忍受了。」李先生說，這就是侮辱人，在萬象城一帶，儘管晚間10點還是有很多人，大家壓力很大，感覺沒面子。

內部員工給《紅星新聞》提供的多段視頻顯示，在一面牆壁後，8名小夥子將衣服、褲子脫下，穿著內褲在寒風中發抖。李先生的同事吳先生說，「我們在這面牆脫褲子後，就到路邊站了，站了半個小時，回來後我感冒了。」

《南國早報》報導，涉事的黃姓組長坦承，影片中拿著白色棍子打員工屁股的就是他本人，但他只是做形式上的體罰，下手不重，事先也徵得了組員同意。

對此，該公司青秀區分部營銷主管陳先生回應，最近因生病沒正常到公司上班，所以不清楚此事，公司絕不允許這樣的事情發生。他說，也不排除小組長私下體罰員工，因公司招聘任務比較重，但這純屬個人行為，公司不主張，如果發現小組長私下體罰員工，他們會勸退或辭退。

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