向中國索回「出租99年」深水海港！斯里蘭卡新總統毀約

▲斯里蘭卡新政府要向中國索回租期達「99年」的赫班托塔港。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導



斯里蘭卡新任總統戈塔巴耶（Gotabaya Rajapaksa）近日以「國家利益」為由，有意向中國收回漢班托塔港（Hambantota Port）為期99年的租約。斯國央行前總裁卡布拉爾（Ajith Nivard Cabraal）表示，希望中方把租約交回，理想情況是恢復原狀。

綜合外媒報導，卡布拉爾還表示，我們將在適當時間，按我方最初在不受干擾情況下所同意的方式償還貸款。他還指出，如有某任政府將國家利益用作為交換，新任政府就必須設法不傷和氣地去修正。

據了解，有印度智庫研究員指出，因為是行使主權簽署的協定，所以不可能廢止或大幅改動。戰略研究教授謝蘭尼（Brahma Chellaney）則分析，斯里蘭卡必須拋出同樣甚至更加有利益的條件，才能讓北京同意取消租約。

▲斯里蘭卡新任總統戈塔巴耶（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／路透）

追溯當初出租原因，斯里蘭卡前總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）2017年以「建港貸款難償還」為由，同意將漢班托塔港，這座深水港租給中國招商局港口控股公司（China Merchants Port Holdings Co.），租期99年，償還15億美元的債務。

中國當時取得漢班托塔港並建造基礎建設，一方面可說是「一帶一路」戰略指標性成就，但也引起國際輿論，例如誘使貧窮國掉入債務陷阱。

報導也指出，斯里蘭卡新政府望漢班托塔港能夠收回，是展現努力修訂被視為有害國家安全的合約，也是新任總統戈塔巴耶的重要競選訴求。