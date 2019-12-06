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印度海灘佈滿「白色毒泡沫」！專家揭驚悚真相　遊客仍在裡面開心自拍

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▲▼印度海灘白色毒泡沫。（圖／路透）

▲印度海灘白色毒泡沫。（圖／路透，下同）

記者康心禹／綜合報導

印度坦米爾那都省（Tamil Nadu）首府清奈（Chennai）著名的馬里納海灘（Marina Beach），是印度涵蓋範圍最長的市區海灘，也是非常著名的旅遊景點，近日卻傳出連續好幾天被白色「毒泡沫」覆蓋，造成汙染危害。印度人口高達13.6億，河水汙染問題嚴重，連被為「聖河」的恆河也曾出現過白色泡沫的怪象。

綜合外媒報導，在每年的東北季風季節，馬里納海灘這種泡沫汙染的狀況常見，但是今年的情況嚴重很多。有專家推測，最近的大雨是大量泡沫的誘因，未經處理的廢水和磷酸鹽（phosphate）隨雨水一起流入海洋，經海水反覆翻攪後產生白色泡沫。坦米爾那都省汙染控制局（Tamil Nadu PollutionControl Board）表示，目前正在分析泡沫的化學成分和毒性，會密切監控情況。

▲▼印度海灘白色毒泡沫。（圖／路透）

清奈國家海岸研究中心（National Centre for Coastal Research in Chennai）的科學家Pravakar Mishra表示，清奈的廢水僅40%得到處理，其餘的汙水直接流入大海。

許多兒童和成年人看到如雲朵般綿延不絕的白色泡沫景象，紛紛在沙灘上玩耍和自拍；針對這樣的情況，醫生表示，這樣的泡沫帶有可能危害人體的毒物，會引起皮膚感染。

印度河水污染的問題日益嚴重，是因為工業廢水汙染加上民眾習慣把垃圾往河裡丟所造成的，孟買在2017年時甚至出現11隻狗狗的毛被染成藍色，動保團體認為是被附近工廠排出來的廢水所污染的；會受到波及的還包括漁民的收入，因為買家對可能被汙染的漁獲物會有警惕心。

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