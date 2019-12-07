4性侵惡狼被槍斃...2千人高喊：警察萬歲！揭印度人對司法的憤怒

▲民眾聚集在案發現場，慶祝警方擊斃惡狼。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

印度海得拉巴市（Hyderabad）上周發生一起性侵案，受害女子事後還遭到惡狼們活活燒死。6日凌晨，警方帶4名被告回到現場還原時突然遭到攻擊，員警立刻反擊，4人全被擊斃。這個事件在印度引發高度討論，4名惡狼被警方擊斃之後，許多民眾自發式的慶祝，認為「正義已得到伸張」。



在槍擊發生幾小時之後，大約有2000人聚集在案發地點，慶祝著警方的行動，他們大聲喊著「警察萬歲」，並且在地上擺滿了鮮花和糖果，用哀悼遇害的27歲女獸醫，另外，在被害者的住家附近，也有許多人聚集在此，並且放煙火慶祝加害者被擊斃。

網路上更是有大批網友稱讚警方的舉動，大約30多萬推文在討論此事，大部分都是讚美警方的。BBC報導分析，造成這樣大規模狂熱的原因其實很簡單，因為印度的司法系統對受害者很不利，想要獲得正義，常常要花上數年甚至數十年的時間。

▲案發現炒的地上擺滿了鮮花和糖果。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，目前法庭中有將近15萬件正在審理的性侵案件，這讓大眾對於司法系統的信心相當低落。其中在2012年，一名23歲的女性在德里搭公車的時候，遭到輪流性侵並謀殺，這起案子引起許多關注，更在德里和印度其他地方引起大規模的示威行動，迫使政府頒布了新法律，並且宣判死刑。

但是即便有這麼多的關注，7年過去了，死者的家屬仍然還沒有獲得他們想要的正義，犯人雖然已經被判了死刑，但是仍持續鑽法律漏洞，試圖延遲並逃過審判。死者的母親戴維（Asha Devi）也在受訪時表達對4名性侵犯被擊斃的看法，「我對於這樣的懲罰感到極度開心，警察做得很好，我希望這些警察不要受到任何懲處」。

在過去的幾年，有越來越多像戴維一樣對司法系統感到絕望家屬，在海得拉巴的這起性侵案被報導之後，許多人也擔心惡狼們只會被拘留，花納稅人的錢住在監獄裡，卻一再逃過審判，也正是因為對體制失去信心，才會越來越多人要求「立即性」、「私刑式」的正義。

▲抗議民眾高舉標語「吊死性侵犯」、「明天太遲了，今天就為女性站出來」。（圖／路透）

不過，這起事件也有反對的聲音，海得拉巴社會發展理事會的教授卡納比蘭（Kalpana Kannabiran）就認為，「私刑式的警察無視法律（處決）並不是我們在尋找的答案，正義的目的不是肆意殺害和報復性的嗜血，尋求正義的過程不是取決於受害者家屬有多麼傷心，正義應該是在悲傷時刻給予他們支持，並且讓嫌犯透過正當程序，接受調查與審判」。

前員警辛格（Prakash Singh）也告訴BBC，這場殺戮完全是「可避免的」，也有部分法律專家認為這麼作已經違憲，也有人質疑，雖然犯人有襲警，但難道是4個人全都搶走警察的槍嗎？不過這些聲音，在6日的狂歡氣氛中，成為極度少數，也難以讓激昂的民眾認同。

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