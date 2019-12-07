監視畫面曝！雨衣人疑火燒四面佛…逃跑腳滑「仆街」　民眾目睹傻眼

記者邱中岳／台北報導

北市林森北路1家四面佛，7日上午8時許疑似遭人縱火，警消疏散大樓內5百人逃生，而監視器畫面也錄下1名身穿雨衣戴安全帽、口罩的人逃離現場，警方已鎖定一名嫌犯，正循線追緝中。

警方調查，7日上午8時許，林森北路上一間四面佛疑似遭人縱火，火勢一度延燒3間店面，現場有多名住戶吸入過量濃煙，其中3名住戶因濃煙嗆傷送醫治療，所幸現場並無人重傷或死亡，多位警消也緊急將火勢撲滅。

▲警方掌握1名雨衣人在離開四面佛後，騎樓前突然冒出火煙。（圖／記者邱中岳翻攝）

而根據目擊者表示，當時有1名身穿雨衣且頭帶安全帽、口罩的人，進入四面佛約5分鐘離開，離開後騎樓就開始起火，造成火勢延燒四面佛以及一旁店鋪，警方目前鎖定雨衣人逃往台北市西區一帶。

▲該名雨衣人逃離現場時還一度滑倒在清洗騎樓的店家人員前，隨即起身逃逸。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面也錄下雨衣人畫面，畫面中雨衣人在路口不斷徘徊，離開時一度還在騎樓滑倒，起身後朝巷弄內逃離現場，一旁正在清洗騎樓的店家人員相當傻眼。

該名店員在雨衣人離開後，不斷往四面佛方向看，警方不排除當時已經起火，而該名雨衣人則逃往民生東路轉搭計程車逃離，目前警方將追捕該名雨衣人到案說明。

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