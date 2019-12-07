▲台東長青學苑成果發表，縣長饒慶鈴鼓勵長者「活到老、學到老」。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

108年度台東縣長青學苑成果發表會7日心舉辦，表演隊伍共計21組，由各班老師帶領「不老」學員展現1年來的學習成果，今年最熱門的班別是英文和社交舞，縣長饒慶鈴鼓勵長者活到老、學到老，展現活力、豐富生活。

社會處指出，縣府自辦長青學苑課程共計65班，開設班別有語文、健康養生類、舞蹈運動、數位學習、音樂素養、藝文培養及手工藝等類型；而縣府補助老人會及社區發展協會於各鄉鎮市辦理課程共26班，108年合計開設91班，受益學員約2,730人。長青學苑開辦21年，參與人次5萬1,539人次以上。

▼「實用社交舞」專班，深受學員的喜愛。（圖／記者楊鈞典翻攝）

饒慶鈴表示：上任後非常注重老人福利，看到長輩們盡情展現活潑的身心、學習成果，讓人相當開心。隨著台灣進入高齡社會，老年人口越來越多，社會處開辦長青學苑，就是關注長輩的生活與健康，希望藉由課程與活動鼓勵長者持續進修，今年最多人報名的靜態班別為語文類的「英文進階班」，有48名；動態類最多的為「實用社交舞」專班，有40名，這兩班深受學員的喜愛，她樂見長者們利用學習來維持身心健康與豐富自己的生活。



想變美就看這