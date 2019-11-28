關懷照顧住宅獨老　王家貞：重視長者身心調適

▲台南市議員王家貞針對照顧住宅設備修繕及未來維護事宜，質詢台南市政府都發局長莊德樑。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞11月28日針對照顧住宅設備修繕及未來維護事宜，質詢台南市政府都發局長莊德樑，並要求社會局關懷照顧住宅內獨老身心調適問題。

議員王家貞要指出，10月28日下午，協助照顧住宅住戶與都發局及建商三方面，對於位於生產路和築社區照顧住宅，公共設備改良修繕，及未來保固方式的進行協調會。

會中，各方表述各實際情形，如電梯、窗框的維修改善等等…問題；經王家貞溝通協調後，都發局都更課楊佳明課長及建商同意完成所有的公共設施的修繕及延長保固時間，王家貞說，一旦過了保固期後，未來的維護及修繕，是該找誰呢？

王家貞要担憂地質問都發局長莊德樑，未來照顧住宅的住戶在公共設施的生活上有問題時，是找政府？還建商？住戶們是向政府買房，並不是向建商買房，政府是住戶的靠山嗎？未來有問題時是由政府出面處理嗎？都發局長莊德樑回覆，市府會負責起照顧住宅住戶的社區建築的品質，由市府出面與建商共同處理。

王家貞更指出，住宅內有許多的皓首蒼顏的老人家，被迫搬遷，在不熟悉、不適應的環境中，獨老的生活著，情何以堪，他們的身心靈安撫，及日常生活用品的所需，等等…問題。因此，王家貞要在議場內，強調會跟社會局要求，必須加以關懷照顧在照顧住宅內的獨居老者，同時也要都發局全力配合社會局，務必要盡心盡力的負起照顧人民的責任及義務，讓老者好好頤養天年及市民好好的安居樂業。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。