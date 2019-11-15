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農村再生社區成效佳　農業局召開成果發表會

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▲台南市農業局在永華市政中心召開成果發表會，由社區展示本年度於環境改善、產業活化、文化保存及生態保育等各方面執行成果。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市農業局在永華市政中心召開成果發表會，由社區展示本年度於環境改善、產業活化、文化保存及生態保育等各方面執行成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為兼顧台南市溪北、溪南發展，台南市長黃偉哲特別重視農村發展，因此台南市農業局積極輔導社區活化再生，2019年通過農村再生計畫增加5個社區，台南市累計88個社區通過計畫，獲補助經費2494.7萬元，農村再生社區經過一年的執行，成果豐碩。

農業局11月15日在永華市政中心召開成果發表會，由社區展示本年度於環境改善、產業活化、文化保存及生態保育等各方面執行成果！

市長黃偉哲表示，今年參展的社區不僅邀請辦理農村再生執行計畫之16個社區，更結合尚在培根階段的8個社區，透過以母雞帶小雞的概念，讓成熟的社區帶領新生社區共同努力，創造台南市農村社區大家庭，更展現整個台南都是農村舞台之概念，目的在於培養社區農村規劃、建設、經營、領導、提案等能力，強化在地組織之人才培育及訓練，為農村活化再生工作紮根，落實社區居民共同參與農村發展規劃，凝聚農村整體發展共識，塑造農村整體發展願景。

台南市農業局長李朝塘說，「幸福台南農村再生」除了讓民眾來看展以外，共邀請了24個農村社區呈現出社區特色，其中包括社區精彩軟硬體成果靜態展示、社區DIY體驗、社區特色產品販售等豐富多元活動。另外，現場亦提供限量免費的農村特色美食品嚐，想要嚐鮮朋友們，可要把握機會！

台南市政府長年來致力於營造農村安居樂業之環境，積極擴展農村在生產、生活及生態等層面之多元功能，以提供優質安全的農特產品、自然舒適的休閒場域、和諧永續的生態環境，隨著農村再生條例通過，農村再生政策大力推行，近幾年來在台南市政府及農村社區組織的共同努力及積極建設下，大多數之農村社區在生活、生產及生態環境的改善上，已有大幅改進。

台南市政府、行政院農業委員會水土保持局之農村再生政策持續合作，以農村社區為單位，希望透過培根計畫、農村再生計畫、年度農村再生執行計畫等方式，培育農村社區居民推動農村再生，持續參與規劃、討論及執行台南地區的農村社區環境改善、產業發展、文化保存及生態保育等重要議題。

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