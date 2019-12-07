反制美國限制陸外交官！華春瑩：即日起對美方採取對等做法

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

針對美國日前對中國大陸外交官設限的做法，大陸外交部發言人華春瑩6日表示，已於4日照會美國駐華使館，從即日起對美方採取對等做法。促美方糾正錯誤，撤銷有關決定，為中國駐美外交領事人員開展相關活動提供支持和便利，敦促美方撤銷有關決定。

根據大陸外交部網站，華春瑩6日在例行記者會上表示，針對今年10月美國國務院對中國駐美外交領事人員的限制措施，中方已於12月4日照會美國駐華使館，從即日起對美方採取對等做法，該規定於4日生效。

根據《觀察者網》，針對美國務院日前對中國駐美外交領事人員設限的做法，中方將從即日起實施對等反制措施，要求美駐華使館外交人員和美駐上海、廣州、成都、瀋陽、武漢總領館人員正式會見中方地方政府代表、正式訪問中國教育或研究機構，須提前5個工作日書面通知中國大陸外交部。

根據《環球時報》，今年10月，多家美國媒體引述美國務院官員的話稱，美方要求中國駐美外交人員與美國州、地方和市政府代表的正式會面及對美國教育和研究機構的正式訪問，須提前通知美國國務院。

該要求還包括設在美國各州及其屬地的國家實驗室，新規定自10月16日起生效。美方當時稱這是對中方限制美國外交官做法的「對等措施」，不過遭到中方批駁。

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