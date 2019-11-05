親友訂婚他最愛收到「傳統大餅」！　中式喜餅派洗版：肉鬆跟蛋黃一絕

▲很多人著迷於香味四溢的中式大餅。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

通常親友訂婚時都會收到一盒喜餅，現在新人大多選擇包裝華麗且口味多樣的「西式喜餅禮盒」，不過，其實以前大部分都是送傳統的中式大餅，外頭撒上滿滿芝麻，內餡鹹甜都有，而且近幾年口味越來越多樣化，不僅長輩超愛吃，不少年輕人其實到現在還是只愛這一味。

原PO在臉書「爆廢公社」表示，每次他收到親友訂婚送來的喜餅時，如果是紅色外盒的中式大餅他會特別開心，雖然包裝比較陽春，一盒也只有一種口味，但吃起來就是特別合他胃口，反倒是西式禮盒吃得很不習慣，「那個盒裝真的都吃包裝，而且不環保又難吃。」

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▲中西式喜餅相比，原PO比較愛中式。（圖／翻攝自爆廢公社）



據了解，傳統大餅又稱作「日頭餅」，因為新人訂婚會選擇一個「好日頭」，藉由贈送大餅向身邊的人分享喜悅，在台語中日頭也象徵太陽，希望新人可以為家庭帶來溫暖和光芒。

貼文一出，釣出不少大餅鐵粉表示，「這個餅真的可以一直嗑」、「小時候愛吃西式，長大愛中式，以後結婚也想用中式的」、「紅豆沙或綠豆沙麻糬肉鬆、綠豆椪或豆沙蛋黃～傳統大餅就是好吃」、「超愛大餅，喜歡滷肉鹹蛋黃麻糬」、「中式大餅我超愛，尤其是有肉鬆跟蛋黃的～超好吃的啊！西式的我吃一兩個就膩了。」甚至有新人乾脆中西式都附上，「我都喜歡，訂婚送一層中式一層西式，中式有鳳梨椰果跟茶香紅豆麻糬兩種。」

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