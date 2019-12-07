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卡神楊蕙如idcc集團驚見「游錫堃PTT帳號」　站方公告刪除

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▲▼游錫堃(左)的批踢踢帳號被認定屬楊蕙如(右idcc集團)。（圖／記者李毓康攝／翻攝自楊蕙如臉書）

▲游錫堃(左)的批踢踢帳號被認定屬楊蕙如(右)idcc集團。（圖／記者李毓康攝／翻攝自楊蕙如臉書）

記者葉國吏／綜合報導

卡神楊蕙如網軍案引發討論，有眼尖的批踢踢鄉民發現，前行政院長游錫堃的批踢踢帳號也被站方認定屬「楊蕙如IDCC集團」，公告將其帳號刪除，引發批踢踢討論。

前駐大阪辦事處長蘇啓誠自殺事件引起一連串風波！5月間有PTT網友發現，發文大罵大阪辦事處，又稱駐日代表謝長廷管不到大阪的網友「idcc」與卡神楊蕙如IP相同。檢方調查後發現，楊蕙如與另名蔡姓男子共用帳號，2人都被依照侮辱公務員、侮辱公署等2罪起訴。

▲▼游錫堃帳號被批踢踢站方認定屬idcc集團刪除。（圖／翻攝批踢踢）

▲游錫堃帳號被批踢踢站方認定屬idcc集團刪除。（圖／翻攝批踢踢）

楊蕙如遭起訴後引起藍綠一陣波瀾，甚至延伸出楊蕙如到底認識哪些政治人物認識？到底是替誰製造風向的討論。批踢踢ID_Multi板在7月30日曾經公告指出，帳號idcc與眾多帳號屬於同集團予以刪除，但由於idcc受司法單位調查，所以先行保留並停權。

▲▼游錫堃當年曾經發文自介。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

▲游錫堃當年曾經發文自介。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

不過批踢踢站方持續追查Idcc集團帳號，在10月29日再度公告刪除「idcc集團」帳號，其中竟然發現前行政院長游錫堃的批踢踢帳號fanfantu2014也在其中。游錫堃曾在2015年在批踢踢《WomenTalk》上發文，標題寫著「我是游錫堃，可以幫我太太集氣嗎？」在當時引起許多鄉民熱議。

▶︎「水牛伯」上PTT發集氣文　「可以幫我太太加油嗎？」
 

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