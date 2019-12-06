遭爆替楊蕙如「圍事」　管碧玲點名藍營這些人都曾「養卡神」

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

「卡神」楊蕙如網軍案延燒，國民黨台北市議員羅智強、游淑慧等人日前召開記者會，質疑楊蕙如透過民進黨立委管碧玲居中牽線，向國營事業爭取補助。對此管碧玲6日反擊，痛批羅智強此說法是惡意連結，更質疑羅智強、前台北市長郝龍斌、前台北縣長周錫瑋與韓國瑜媒體創意總監潘恒旭等人都有「養卡神」。

管碧玲表示，當年世界第一等級的世界女網公開賽要來台灣，還可以掛名「台灣公開賽」，連台北市長柯文哲都補助且出席記者會，甚至拍影片幫忙宣傳，還搶著第二年在台北辦。管碧玲說，自己幫忙爭取中油補助，卻被羅智強罵替卡神「圍事」，惡意連結說叫做「養卡神」。

▲台北市議會國民黨團召開「網軍錢從哪裡來？國營事業、體育賽事成楊蕙如小金庫」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）



管碧玲指出，羅智強的國民黨青年軍也鎖定卡神要邀請她入列、郝龍斌的市府健康卡也是找卡神當代言人、周錫瑋也光顧過卡神、潘恒旭的節目更邀請卡神當評審「親暱的姐來姐去」。

管碧玲說，自己默默地當沙包，心想惡意的操作一定很瘋狂、講也沒有用，「我再度匍匐前進，忍著當沙包」，現在越來越清楚，套藍營抹黑的邏輯來說，「原來，藍營也這麼多人都養卡神過」。

管碧玲表示，楊蕙如案被惡意連結、政治操作，不斷傷及無辜，但是無論如何操作都不能迴避焦點。她指出，關西機場事件除了帶風向的中國大陸網軍，第一時間在立法院攻擊外交人員與大阪辦事處的人，就是國民黨立委，以及極少數的特定名嘴，「無論是司法機關或是國際媒體的調查，都很清楚，不要轉移」。

管碧玲說，如果楊蕙如真的有指揮發文，「我的譴責與痛心無分軒輊」，但楊蕙如已經被起訴，因此她支持、尊重司法辦理，呼籲所有無限上綱的選舉操作要適可而止。

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