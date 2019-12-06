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婚宴一桌35K「包太少會不會被請出去」　網解答：不用包！

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▲▼525凱道同婚宴120桌。（圖／記者李毓康攝）

▲婚宴示意圖。出席一桌35K的婚宴該包多少，在PTT引發熱議。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

參加婚宴包紅包有許多「眉角」，除了要考量與新人的交情之外，現在還必須考量婚宴所在地區、餐廳等級、每桌的單位價格等等，就有網友在PTT八卦板上詢問，去吃一桌35K的婚宴，都吃些什麼東西？該包多少才不會失禮引發熱烈討論。

網友發問表示，自己見識寡陋，到目前只吃過一桌20K的婚宴，將要出席一桌35K的婚宴地點在台北，像這樣的婚宴會出現什麼菜色？紅包要是包太少會不會直接被請出去？

請繼續往下閱讀...

網友針對紅包該多少的部分回應，反而顛覆了一般人的想法，「會請35000的就不希罕你的紅包了啦」、「請35000不收禮+1」、「會請35000的，通常都不會在意你包多少了」、「請35000還收錢？丟臉，沒錢就別裝闊」、「30000萬/桌的通常不收禮金」、「辦35000的還會計較禮金多少？」、「去了根本不用包，人家是辦面子的，不缺錢」。

▲雲品國際旗下的新品牌君品collection透過產業整合方式，讓婚宴場地有著更多元的選擇。（圖／雲品提供）

▲有網友指出，一桌35K的婚宴，其實主要的差別在於服務更加周到。（圖／業者提供）

另外也有人針對菜色的部分回應表示，「35000還是會有炸湯圓」、「寒舍艾美，35000有半隻波士頓龍蝦，其他沒印象了」、「服務生分菜，會讓你連菜盤原本長怎樣都不知道」、「除了服務生分菜其他根本沒差」、「全部都有專人分菜倒酒吃飽飽」、「以前吃晶華，菜都沒上桌被服務生端去分菜」。

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