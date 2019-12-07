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美國「非農職增加26.6萬個」帶動美股氣勢！道瓊大漲337點

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▲▼美股,紐約證券交易所,NYSE。（圖／路透）

▲美股大漲。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國公布的就業數據超越預期，帶動股市上漲，6日收盤後，道瓊指數上漲337點或1.22%，收報28,015點；標普指數上漲28.48點或0.91%，報3,145點，那斯達克指數上漲85.83點或1%，收報8656.53點。

美國11月月非農業職位增加了26.6萬個，超過10月的15.6萬個以及市場預期的18萬個，可能會使聯準會（FED）的立場轉為較中性的政策。

個股方面，3M公司及杜邦公司引領道瓊指數上漲，收盤時分別漲了4.32%以及指2.35%。

歐洲方面，受到美國公布的就業數據影響，再加上英國首相強生公布了任職100天計畫，包含制定預算報告、1月31日前完成脫歐等，帶動歐股氣勢，倫敦FTSE 100指數上漲1.43%，收在7239.66；法蘭克福DAX 30指數上漲0.86%，收在13166.58；巴黎CAC 40指數上漲1.21%，收在5871.91。

美股士氣高漲，美國總統川普也在推特上發文表示，「股市又創紀錄了，光是在今年，道瓊指數漲了18.65%、標普漲了24.36%，那指漲了29.17%，這就叫做經濟，蠢蛋！」另外他也PO了多則貼文，慶祝就業數據成績大好。

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