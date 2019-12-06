潘恒旭認與楊蕙如相識20年　怒嗆：我不需要切割、裝不熟

▲楊蕙如和潘恒旭在臉書開心互動。（圖／翻攝自臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

「卡神」楊蕙如網軍案持續延燒，遭外界質疑是綠營網軍，但6日被爆出，楊蕙如其實和韓國瑜愛將潘恒旭有私交。對此，潘恒旭6日大方承認，他認識卡神的確有二十年了，「我不需要切割、裝不熟、不認識！」

潘恒旭被爆出曾在自己擔任製作人的節目《一起輕旅行》邀請楊蕙如擔任評審，他還暱稱楊蕙如是「貴妃楊」。不僅如此，潘恒旭還曾在臉書貼出楊蕙如照片，楊蕙如在下方留言，「和師傅吃飯94開心」，意外曝光兩人「20年師徒情」。

對此，潘恒旭透過臉書回應，當初楊蕙如去馬英九的新台灣人基金會座談是他安排的，去年楊蕙如想跟丁辦、韓辦提案，他也是窗口。「我不需要切割、裝不熟、不認識！」

其他人也看了這些...

►藍委外交部抗議楊蕙如案受傷送醫 韓國瑜5點半趕赴台大醫院探視

►批潘恒旭影射網軍頭「搞烏龍」 蘇貞昌談楊蕙如案：讓司法去辦

►不滿楊蕙如被起訴罪名「刑責太輕」 邱毅主張鞭刑入法

更多熱門新聞...

►獨／韓國瑜愛將潘恒旭曾邀楊蕙如當評審 臉書互動暱稱「貴妃楊」

►被翻出與楊蕙如合照！蔡英文：沒有私人交情也沒有交往事實

►「地瓜粉」酸韓國瑜 韓陣營：「韓極混」是楊蕙如傑作

►超越藍綠，就靠她了