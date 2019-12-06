彰化土雞場爆發禽流感！　撲殺4萬680隻土雞

▲彰化大城鄉一處土雞場爆發禽流感，撲殺4萬680隻土雞。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

年關將近，土雞養殖戶損失慘重！大城鄉一土雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，彰化縣動物防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，昨（5）日經家衛所確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員5日進行場內撲殺清場工作，於今（6）日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺 4萬680隻土雞。

▲彰化大城鄉1處土雞場爆發禽流感撲殺4萬680隻土雞。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

動物防疫所說明，近日天氣濕冷有雨，且今明兩天大陸冷氣團即將南下，氣溫逐漸下降，易造成家禽高度緊迫，增加疾病發生的機會，請養禽業者注意禽場內之保暖與通風工作，落實場內各項生物安全管控措施，避免密飼及分批出售活雞等情形，並且加強人員車輛管制及清潔消毒工作，可避免家禽重要疾病的發生，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

▲彰化大城鄉1處土雞場爆發禽流感撲殺4萬680隻土雞。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

再次呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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