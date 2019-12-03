雲林防範禽流感傳播　針對運禽車覆網查核啟動

▲雲林縣動植物防疫所會同相關單位，於斗南交流道口設置查核點，執行活禽運輸車輛覆網情形稽查工作，針對運禽車裝載箱籠覆蓋布、網及車輛消毒證明進行查核。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

時序進入寒冷季節，為防範禽流感疫情，雲林縣動植物防疫所12月3日會同行政院農業委員會動植物防疫檢疫局、雲林縣警察局、雲林縣環境保護局等相關單位，於斗南交流道口設置查核點，執行活禽運輸車輛覆網情形稽查工作，針對運禽車裝載箱籠覆蓋布、網及車輛消毒證明進行查核。

雲林縣11月統計發生5起高病原性禽流感案例，計撲殺銷毀33,936隻；雲林縣禽流感疫情大多位於臨海鄉鎮(東勢鄉、麥寮鄉、臺西鄉)，水陸禽場混和飼養密度極高，而攜帶病毒的禽鳥羽毛、排泄物、分泌物及被病毒汙染的運輸工具為禽流感疫情傳播主要渠道之一。

▲雲林縣動植物防疫所會，針對運禽車裝載箱籠覆蓋布、網及車輛消毒證明進行查核。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，邇來天氣型態多變，亦為禽流感好發季節，為降低禽流感病原隨羽毛、糞便等汙染物質逸散風險，將不定期查核活禽運輸車輛覆網落實情形，以期降低禽流感傳播機率，除落實畜牧場內相關清潔消毒工作外，運輸車輛清洗、消毒及覆網作業不可輕忽。

雲林縣動植物防疫表示，動物運輸業者應遵守動物傳染病防治條例相關規定，落實覆網、箱籠清洗消毒作業，違者將依動物傳染病防治條例，處新臺3萬元~15萬元罰鍰；另於執業前經運送職前講習結業取得證書，始得執行運送業務，違反者依動物保護法規定最高處新臺幣1萬5,000元罰鍰，請動物運輸業者務必配合，勿以身觸法。

▲雲林縣動植物防疫所會同相關單位，於斗南交流道口設置查核點，執行運禽車裝載箱籠覆蓋布、網及車輛消毒證明進行查核。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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