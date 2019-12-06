說故事呈現羅東多采樣貌　2020「品味羅東」桌曆愛心幸福發送！

▲只要紙本發票5張，即可兌領1份2020「品味羅東」桌曆。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

羅東鎮公限定1千份的2020「品味羅東」桌曆出版囉！桌曆更將在地特質與大眾的記憶結合在一起，例如元月份的羅東迎春，二月份元夕鬧元宵、三月份三月三遶境隨想等，藉由說故事的方式呈現羅東多采樣貌。民眾只要紙本發票5張，即可兌領1份。

羅東鎮公所表示，發行的羅東限定2020「品味羅東」桌曆，特別邀請莊文生老師以文字描繪羅東，點出羅東的溫度；宜蘭新銳藝術家陳衍儒繪圖，以手繪插畫的風格，將傳統習俗融合羅東的街景及活動，並將在地特質與大眾的記憶結合在一起，例如元月份的羅東迎春，二月份元夕鬧元宵、三月份三月三遶境隨想、四月份羅莊春櫻、五月份天地盤、六月份粽香五日節、七月份仲夏藝穗瘋羅東、八月份七夕會情人、九月份文化觀光‧行旅羅東、十月份九月九重陽敬老、十一月份落羽松林知時節、十二月份小鎮跨年新希望，藉由說故事的方式呈現羅東多采樣貌。

想得到這充滿羅東人文味的桌曆嗎？「品味羅東」桌曆將於12月11日（星期三）上午9至12時幸福發送！民眾只要至羅東鎮公所–觀光發展所捐出2019年11至12月未列印買受人統一編號且消費金額達1元以上之紙本發票5張，即可兌領桌曆1份，共計1千份，每人每次限領1份，數量有限，兌完為止。活動所募集之發票將全數轉贈公益慈善團體，歡迎大家一起捐發票做公益。

鎮長吳秋齡表示，鎮公所除了桌曆外，還開發了許多羅東在地特色的文創商品，除印有羅東新秘境的櫻花T型包外；有「哈囉羅東！」系列的木製隨身碟（16G）、三角鉛筆、帆布後背包；還有「老懂猴」系列的手機架及檜木多功能架、以及「行旅羅東」系列的年度筆記書、肩背帆布袋、帆布拉鍊袋及鑰匙包，周邊小物都有家鄉滿滿的故事。

其中，「老懂猴」檜木多功能架是由羅東鎮體育館拆除下來的檜木板進行二次再造，延續羅東的故事，賦予舊物新生命。

鎮公所指出，相關文創品預計會於2020年春節前公布販賣方式及價格，再請大家多多關注羅東鎮觀光發展所臉書及羅東觀光旅遊網—文創商品專區。

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