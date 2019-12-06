宜蘭流感疫苗第2階段12/8起開打　65歲長者及學齡前幼兒儘速接種

▲▼宜蘭公費流感疫苗升級四價第2階段8日起開打。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019年宜蘭公費流感疫苗升級四價第二階段12月8日起開打，由於65歲以上長者及學齡前幼兒罹患流感後，容易引起嚴重併發症（如肺炎、腦炎、心肌炎等），甚至導致死亡，因此優先安排為第二階段接種對象。宜蘭衛生局表示，請符合接種資格之鄉親，只要依照時程儘速前往接種，則可於流感疫情高峰前產生足夠抗體。

宜蘭衛生局指出，2019年公費流感疫苗升級四價並分三階段施打，第一階段於11月15日由國小至高中職（含五專1至3年級）學生及醫事人員開始施打，截至12月2日止本縣已接種18,322人。

自12月8日起，第二階段公費流感疫苗即將開打，由於65歲以上長者及學齡前幼兒罹患流感後，容易引起嚴重併發症（如肺炎、腦炎、心肌炎等），甚至導致死亡，因此優先安排為第二階段接種對象。

另第三階段的其他公費接種對象，如原訂時程將於2020年1月1日開打，疫苗供應量無虞。

接種流感疫苗是防範流感最有效的方式，接種後至少需2週才會產生足夠保護力，12月8日第二階段開打日雖然適逢週日，為使65歲以上長者及學齡前幼兒能及早獲得流感抵抗力，宜縣各鄉鎮市衛生所及部分流感疫苗合約院所仍提供流感疫苗接種服務，呼籲家中有6個月以上至入學前幼兒，12月8日起可帶著兒童健康手冊及健保卡，至衛生所或合約院所接種流感疫苗。

家中幼兒若為第一次接種，需間隔1個月後再接種第2劑，才可獲得完整保護力。另75歲以上長輩未曾接種過肺炎鏈球菌疫苗者，亦可至宜縣衛生所或合約院所同時接種一劑公費流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，避免因感染肺炎鏈球菌導致嚴重併發症或死亡。

依據疾管署監測資料顯示，國內上週（11月24日至11月30日）門急診類流感就診達74,157人次，較前一週略升2.6%，仍處於低點；急診類流感就診病例百分比為9.8%，持續低於流行閾值11.5%，尚未進入流感流行期。

宜蘭衛生局長徐迺維呼籲，天氣逐漸轉涼，除了接種流感疫苗外，應養成良好衛生習慣，落實勤洗手，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。若有相關疑問，可洽詢1922傳染病諮詢專線及衛生局9357011防疫專線詢問。

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