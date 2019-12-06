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我與東森 　ETtoday新聞雲策略行政中心協理李貞怡

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▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

2004年，當時就讀交通大學傳播研究所的我，在指導教授李秀珠的推薦下榮獲「東森傳播菁英獎」。當年很幸運地從趙怡副總裁、政大徐佳士老師手中接獲這份殊榮，也從此開啟和東森集團的緣分。在碩士班畢業之後，我順利進入東森集團歷練。

雖然學的是傳播，但在進入東森之後，卻是從公共事務委員會、國際事務部、有線電視協進會、大陸事業部一路學習歷練下來，直到2012年進入「ETtoday新聞雲」，才真正開啟了我對「媒體」的認識。這也正是王總裁常說的「東森大學」，透過一場又一場的會議，傳授員工他的企業經營理念。不單單是理念，他教導大家的更是「執事以敬」的工作態度，拼搏和奮戰不懈的精神。這些年來，在人生風雨的道路上，讓我受用無窮。

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

進入東森大學 才真正開啟我對「媒體」的認識

早年，學界批評東森垂直和水平整合，猶如媒體巨獸。近年來，新媒體崛起，市場百家爭鳴，民眾的閱聽選擇更加多元，壟斷的批評聲浪暫歇；繼之而起的是，財務健全的媒體儼然才是多元意見市場的保障，也才能在充滿挑戰的產業環境中，占得一席之地。也因此，「ETtoday 新聞雲」作為新媒體的後起之秀，挑戰更是無比艱鉅。在這個注意力缺乏的年代裡，新聞雲必須在「創新」中，區隔競爭對手，創造差異化優勢。從社群操作、直播影音、舞台劇、大型選秀，近年來更積極拓展娛樂、電競、寵物等領域，這不是外部一般員工可以學習和觸及到的。我有幸躬逢其盛，算是大大開拓了視野！

在網路世代中，閱聽人比起過往有著更高的主動性，媒體的操作也不再只是單方面的傳佈、宣導。新媒體上的「可供性」( affordance)，改變了也顛覆了我們的媒體經驗，他的特色在於「模組化」( modality)、「互動性」( interactivity)、「代理」(agency)以及「搜尋」(navigability)，邀請閱聽人以個人的方式參與內容的產製，使得我們在其中不僅僅是運作，更要積極地建構意義。

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

有幸躬逢其盛 傳承一份永遠的東森精神

當媒體與閱聽眾走向雙向交流時，媒體的「啟蒙」(enlightenment)角色與教化功能，也逐漸淡出；反之，隨著新媒體的蓬勃發展，「娛樂」(amusement)的功能正不斷地提升放大。尤其在「消費者導向」(customer-oriented)的前提下，媒體的服務和內容必須要更貼近閱聽大眾的需求；也因此,未來新聞雲的發展策略勢必是要往雙向、互動、優化消費者體驗和娛樂的方向走。畢竟，得粉絲者、得消 費者、得民心者，得天下！

隨著新科技的發展、數位匯流的趨勢，產業的競爭早已從業內，延伸至跨媒體、甚至跨產業、跨國的競爭，媒體的生存也更加地不易。在這個浪潮中，傳統所學似乎已經無法應付方興未艾的各種挑戰；很感謝東森的長官提供給我再進修的機會，在即將拿到博士學位的此刻，內心是激動而感恩的。作為東森的 一份子，我必將持續堅守並傳承這份永遠的東森精神！

▲▼東森登峰雲ETtoday新聞雲（圖／ETtoday）
 

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