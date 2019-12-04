進東森，是我此生最正確的決定　東森國際總管理室副總經理馮蘭英





轉眼間到東森竟已超過21年了。直到今天，我仍覺得我每天的工作內容新鮮有趣，充滿挑戰與成長。

新聞系畢業後，我很清楚自己喜歡走企劃類型的工作。兩年時間，在一家小公司就做上了經理的位置。但我知道，企劃需要更深的投入、更廣的淬鍊，尤其企劃人不可不懂媒體。因此，我選擇歸零，進入集團式經營的媒體品牌：東森，從節目企劃做起。

只要你肯拚 就有舞台等著你

在「東森電視」，我經歷了節目編審和節目企劃。所有做節目的環節，舉凡寫節目企劃案、敲通告、寫腳本、對主持人稿、出外景、剪接、錄影、廣告置入專案的撰寫與執行，我在兩年裡都經歷過了。後來「東森幼幼台」找我幫忙，又開始接觸頻道企劃工作，從排節目表、拜訪片商、頻道行銷活動規劃，到與業務部合作專案，樣樣都學著自己來。接著又跳到幼教事業部做動畫及肖像品牌，連結幼兒園加盟事業，並完成工業局主導性專案的申請、規劃與執行。之後因為外資入主，經營氣氛丕變，我選擇離開「東森電視」，來到「東森國際」。再又經歷「新聞雲」開台、總公司企劃處的訓練，到點數事業的開創，再回到企劃處協助各項新事業市場機會評估，以及現行業務的精進策略。





能夠在同一個集團，經歷如此多樣性的工作，真是不可思議，這該是其他集團員工很難想像的場景。許多新同事問我怎麼能在同一家公司待這麼久？對我而言，雖然是同一家公司，但我做的可都是不同領域工作。而最近開始接觸的是「自然美」的線下美容事業。醫美、東森房屋，線上線下結合，都是新鮮又有趣的領域，這非常符合我對工作的期望。在東森，總是有新的學習機會和各種不同的挑戰；重要的是，只要你願意，只要你肯努力，就有舞台等著你。





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到東森上班 好似來到另一個家

在總裁身邊21年學習下來，沒看過這麼認真努力的領導人。21年如一日，密集的開會，密集的交辦任務。我們都笑說，總裁有過人的體力與意志力，開會很少 上廁所，工作不分假日，珍惜每分每秒，一天當兩天用。看到一個這麼努力的人，全宇宙都會想幫助他。對我而言，這不是一份領薪水的工作而已，而是真心想多做一些，一起跟團隊攻上那座山頭，因為這是我們一起努力深深愛護這麼多年的 東森。

另一個讓我眷戀東森的理由是人情味。總裁總是心心念念掛記著員工的薪資、福利，總想著為員工多做一些鼓勵，多規劃一點保障。員工有急難開口時，他總會跳到第一線處理，親自打電話關心協助。不管調動到什麼單位，身邊的同事總是能相互扶持，齊心協力。職場的氛圍融洽，到公司上班,就好像是從家裡出發，到另一個家。





21年好快，但我的成長卻是扎扎實實的。從一個小女生變成兩個孩子的媽，職位與收入也因努力而有所成長。在能實現自我的同時，還能好好兼顧家庭，這是最讓我感到滿足而幸福的。

進入東森,是我當年最正確的決定。