　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文花20萬攻擊韓國瑜？　阮昭雄嗆王淺秋：沒證據就造謠也不是第一次

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼針對星光大道遭批浪費公帑，王淺秋出面回應。（圖／記者吳奕靖攝）

▲王淺秋。（圖／記者吳奕靖攝）

記者呂欣玫／台北報導

對於韓國瑜發言人王淺秋6日痛批，總統蔡英文拿國家預算來做臉書推播，還攻擊韓國瑜，蔡英文辦公事發言人阮昭雄回應，蔡英文個人臉書粉絲專頁，從未使用公務預算投放臉書廣告，「沒有證據就造謠，王淺秋也不是第一次了。」

王淺秋6日批評，到底還有多少楊蕙如們？臉書是很有趣的工具，除出很多黑資料，蔡英文臉書廣告單日就下20萬元廣告，這到底是競選經費還是政府預算？並狠酸「他們真的好有資源喔」、「難怪我常常一天到晚看到」，非常多的預算，果然是大富大貴人家，國家預算拿來做臉書的推播，拿來攻擊韓國瑜。

對此，阮昭雄澄清，蔡英文個人臉書粉絲專頁，從未使用公務預算投放臉書廣告，王淺秋在沒有證據的情況下，恣意捕風捉影，含沙射影的指控總統動用公務經費，抹黑造謠實屬惡意，令人遺憾。

阮昭雄指出，「沒有證據就造謠，王前局長也不是第一次了」之前喧騰一時的「追蹤器」呢？當初第一時間跳出來發言的王局長，到現在擔任總發言人的王前局長，要不要清楚交代是有還是沒有？也請領到公務員年終才請辭跳船的王前局長不要惡意造謠。

阮昭雄強調，蔡英文的臉書廣告內容，皆為公開透明的資訊，供民眾檢閱。無論是關心台灣棒球、農業、生態環境等議題等，都與總統施政內容相關，可受公評。至於大選期間，蔡英文競選團隊推出網路社群遊戲「總統府大冒險」，經由社群讓民眾體驗台灣設計美學、了解政策時事如非洲豬瘟防疫、婚姻平權推動等內容，也都屬正面公開資訊，而該款遊戲總計於臉書投放廣告約27萬，分3天執行，並非政府公務預算，由競選總部經費支出。

阮昭雄批評，相較於韓國瑜陣營在電視上的負面廣告，有如天使與魔鬼般，一般民眾看了自有評斷。「請問韓陣營要不要也公布一下負面廣告在電視上投放一天花了多少經費，是20萬？200萬？還是2000萬呢？」

比「蔡賴配」更對味的美麗搭配

ET快訊
中職／洪一中接掌富邦兵符　開創新悍將時代
全校裝冷氣…每位家長「要繳2.4萬」！她收到調查單氣炸
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

換人內幕曝光！韓一路挨打+李佳芬想強化發言火力　王淺秋扛「夫人密令」上陣

郭台銘戴國旗帽進白宮送川普　掛念台灣選舉喊話：郭柯宋王合必多利

「心動系」立委候選人10強出爐！高嘉瑜狠甩賴品妤、吳怡農略輸蔣萬安

蔡英文花20萬攻擊韓國瑜？　阮昭雄嗆王淺秋：沒證據就造謠也不是第一次

被指「每月20萬」養卡神網軍　康裕成切割楊蕙如：電視看到她

國民黨推反併吞法受阻　張小月：台商有疑慮

綠議員批污名化中火+政治操作　盧秀燕怒批：對抗空污違法不該開罰嗎

遭爆替楊蕙如「圍事」　管碧玲點名藍營這些人都曾「養卡神」

潘恒旭認與楊蕙如相識20年　怒嗆：我不需要切割、裝不熟

嗆「把高虹安還回來」？劉宥彤：私下鬥嘴、莫見縫插針

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

換人內幕曝光！韓一路挨打+李佳芬想強化發言火力　王淺秋扛「夫人密令」上陣

郭台銘戴國旗帽進白宮送川普　掛念台灣選舉喊話：郭柯宋王合必多利

「心動系」立委候選人10強出爐！高嘉瑜狠甩賴品妤、吳怡農略輸蔣萬安

蔡英文花20萬攻擊韓國瑜？　阮昭雄嗆王淺秋：沒證據就造謠也不是第一次

被指「每月20萬」養卡神網軍　康裕成切割楊蕙如：電視看到她

國民黨推反併吞法受阻　張小月：台商有疑慮

綠議員批污名化中火+政治操作　盧秀燕怒批：對抗空污違法不該開罰嗎

遭爆替楊蕙如「圍事」　管碧玲點名藍營這些人都曾「養卡神」

潘恒旭認與楊蕙如相識20年　怒嗆：我不需要切割、裝不熟

嗆「把高虹安還回來」？劉宥彤：私下鬥嘴、莫見縫插針

古拉怒控公司霸凌！　「在不瘋狂」游否希被牽連罵爆…冤喊：殺自己人幹嘛

台中14歲女失蹤近60天！音訊全斷…單親爸「淚求協尋」：她去見網友

換人內幕曝光！韓一路挨打+李佳芬想強化發言火力　王淺秋扛「夫人密令」上陣

【廣編】來自 LULU GUINNESS 聖誕典藏的溫暖驚喜

郭台銘戴國旗帽進白宮送川普　掛念台灣選舉喊話：郭柯宋王合必多利

山下智久合體「中韓大咖男神」拍寫真！　路透照曝光網讚：根本神仙組合

張智成推新專輯心情卻矛盾　焦慮喊：不想被看光！

等公車、坐捷運也可以辦貸款　華銀數位銀行新增10項功能

最佳捕手林承皓學投捕溝通　唯一國中生林盛恩奪鬥士獎　

他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」　影像曝光…網：杯杯森七七

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

王淺秋宣布辭職　高市府團隊再少一人

北捷取消8折票！「忠誠方案」單月搭乘逾50次打7折

高雄挺韓碗粿店　「招牌撤下」傳歇業

潘恒旭任韓競辦創意總監、王淺秋接總發言人

白宮會談　郭台銘：時機敏感別談

李正皓嘆：楊蕙如比吳斯懷更討厭

韓國瑜一語挑起蔡賴心結　曾求網軍別攻擊

快訊／韓國瑜：青年眼裡我是草包　但10年內台灣會脫胎換骨

王淺秋4小時2度嗆高綠議員131字

吳崑玉估蔡韓宋得票　蔡可能突破700萬

被翻出與楊蕙如合照！蔡英文：沒私交

快訊／韓國瑜5點半趕赴台大醫院探視受傷藍委

王淺秋請辭　國民黨團總召：不尊重議會

潘恒旭臉書照曝「20年師徒情」　楊蕙如：和師父吃飯94開心！

更多熱門

相關新聞

康裕成切割卡神網軍：電視看到她

康裕成切割卡神網軍：電視看到她

高雄市議員康裕成再遭韓國瑜競辦活動總監潘恒旭點名，指康裕成在2018年選舉時，「是否有給100萬，讓卡神在去年高雄市長選舉做負面黑韓」，針對各項指控，康裕成6日澄清：「選舉委託案與網軍無關，申報資料筆筆皆可受檢驗」，不過有媒體詢問與楊蕙如的關係？康裕成卻巧妙避過，僅回答「我們都會在電視上看到她」、「知道有這個人」。

嗆「把高虹安還回來」？劉宥彤：私下鬥嘴

嗆「把高虹安還回來」？劉宥彤：私下鬥嘴

張嘉郡軍公教相見歡：將討回公道

張嘉郡軍公教相見歡：將討回公道

藍委推女警卻喊掛彩　曾銘宗動粗外交官瞎喊「國安局派來的？」

藍委推女警卻喊掛彩　曾銘宗動粗外交官瞎喊「國安局派來的？」

賴惠員檢舉涉嫌賄選　蔡育輝怒駁

賴惠員檢舉涉嫌賄選　蔡育輝怒駁

關鍵字：

2020大選2020大選蔡英文2020大選韓國瑜蔡英文韓國瑜阮昭雄王淺秋

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面