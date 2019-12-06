蔡英文花20萬攻擊韓國瑜？　阮昭雄嗆王淺秋：沒證據就造謠也不是第一次

▲王淺秋。（圖／記者吳奕靖攝）



記者呂欣玫／台北報導

對於韓國瑜發言人王淺秋6日痛批，總統蔡英文拿國家預算來做臉書推播，還攻擊韓國瑜，蔡英文辦公事發言人阮昭雄回應，蔡英文個人臉書粉絲專頁，從未使用公務預算投放臉書廣告，「沒有證據就造謠，王淺秋也不是第一次了。」

王淺秋6日批評，到底還有多少楊蕙如們？臉書是很有趣的工具，除出很多黑資料，蔡英文臉書廣告單日就下20萬元廣告，這到底是競選經費還是政府預算？並狠酸「他們真的好有資源喔」、「難怪我常常一天到晚看到」，非常多的預算，果然是大富大貴人家，國家預算拿來做臉書的推播，拿來攻擊韓國瑜。

對此，阮昭雄澄清，蔡英文個人臉書粉絲專頁，從未使用公務預算投放臉書廣告，王淺秋在沒有證據的情況下，恣意捕風捉影，含沙射影的指控總統動用公務經費，抹黑造謠實屬惡意，令人遺憾。

阮昭雄指出，「沒有證據就造謠，王前局長也不是第一次了」之前喧騰一時的「追蹤器」呢？當初第一時間跳出來發言的王局長，到現在擔任總發言人的王前局長，要不要清楚交代是有還是沒有？也請領到公務員年終才請辭跳船的王前局長不要惡意造謠。

阮昭雄強調，蔡英文的臉書廣告內容，皆為公開透明的資訊，供民眾檢閱。無論是關心台灣棒球、農業、生態環境等議題等，都與總統施政內容相關，可受公評。至於大選期間，蔡英文競選團隊推出網路社群遊戲「總統府大冒險」，經由社群讓民眾體驗台灣設計美學、了解政策時事如非洲豬瘟防疫、婚姻平權推動等內容，也都屬正面公開資訊，而該款遊戲總計於臉書投放廣告約27萬，分3天執行，並非政府公務預算，由競選總部經費支出。

阮昭雄批評，相較於韓國瑜陣營在電視上的負面廣告，有如天使與魔鬼般，一般民眾看了自有評斷。「請問韓陣營要不要也公布一下負面廣告在電視上投放一天花了多少經費，是20萬？200萬？還是2000萬呢？」

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