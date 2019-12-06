央廣舉8篇專題澄清「黑韓說」：還給媒體無懼外界壓力的工作空間

▲總統候選人韓國瑜。（圖／記者周宸亘攝）

記者林育綾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜陣營今（6）日上午批評，央廣拿中央預算打擊韓，「韓黑新聞都會下廣告推播」，韓國瑜本人也回應「這明顯違法」；而下午央廣正式澄清「黑韓說」，舉出11月起共推出8篇專題報導，3篇談論蔡英文，3篇談論韓國瑜，2篇談論宋楚瑜，皆投放FB廣告，但經FB審核機制僅3篇准予投放，同時表明秉持新聞專業、平衡報導，供各方檢視，期盼「還給媒體無懼外界壓力的工作空間。」

6日上午11時韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新、發言人何庭歡，召開記者會，其中鄭照新指出，從臉書公布的廣告投放資料，除了蔡英文臉書粉專單日下20萬元，他們更發現一個有趣的事實，原來隸屬文化部的央廣也有高雄組，在央廣的臉書投放裡面，關於韓黑新聞都會下廣告，還用中央預算推播。

而韓國瑜也對此回應，這明顯違法，央廣預算是政府預算，拿納稅人錢，怎麼拿來打擊反對黨的總統參選人，「不光是道德、風氣問題，是明顯違法行為，北檢應該立刻立案調查，政府預算作為政黨鬥爭工具買通網軍廣告打擊是違法的。」

而中央廣播電臺在6日下午發出聲明表示，針對2020總統大選，央廣新聞部自11月起共推出8篇專題報導，其中3篇談論蔡英文，3篇談論韓國瑜，2篇談論宋楚瑜。這8篇專題報導，每篇皆投放FB廣告，以擴大閱聽層面，然而經過FB的審核機制，僅有3篇准予投放廣告，共支付美金39.51元（折合新台幣1,185元）。

央廣將8篇專題連結全數分享，強調自己「秉持新聞專業、平衡報導，亦盼各方持平檢視央廣對選舉新聞之處理，還給媒體無懼外界壓力的工作空間。」

而央廣所屬主管機關文化部則回應，「財團法人中央廣播電台依《中央廣播電台設置條例》設立，本部雖為主管機關，一向尊重法人專業治理，亦不干涉報導內容。就外界反映央廣新聞於臉書呈現一事，央廣已對外澄清說明。」

中央廣播電臺聲明 (民國108年12月6日）：

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