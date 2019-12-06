王毅時隔5年半訪韓　專家：促「薩德事件」後中韓關係回正軌

▲2019年12月5日，韓國總統文在寅在首爾青瓦台總統府會見大陸國務委員兼外長王毅。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

記者馬叔安／綜合報導

大陸外交部長王毅4、5日訪問韓國，這是他自2014年5月以來，時隔5年半正式訪韓，並於5日會見總統文在寅。《澎湃新聞》指出，中韓關係自從2016年韓方同意美國部署「薩德」反導系統後急速惡化，王毅此行被外界視為是恢復兩國關係的訊號。

《澎湃新聞》報導，韓國國防研究院安全戰略研究中心責任研究員李昌衡表示，「薩德」部署之後，中韓兩國高層的互訪基本停滯，王毅的訪問是一個很好的開端，對兩國關係回歸正軌有很大的促進作用。

根據大陸外交部網站，當地時間5日，文在寅在首爾青瓦台總統府會見王毅時表示，「今年對韓中兩國是具有重要意義的一年，我同習近平主席6月在大阪舉行成功會晤，雙邊關係取得重要積極進展」，韓方願積極尋求韓發展戰略規劃同「一帶一路」倡議契合點，探討開展第三方合作，進一步密切兩國人文交流。

▲王毅此行被外界視為是中韓恢復兩國關係的訊號。（圖／翻攝自中華人民共和國外交部網站）

文在寅表示，期待本月底赴華出席第八次韓中日領導人會議，同中方密切配合，確保會議取得圓滿成功。他說，在實現半島和平進程中，中國發揮著重要建設性作用，韓方對此表示贊賞，願同各方共同努力，推進半島和平進程。

王毅表示，當前單邊主義、強權政治威脅國際和地區和平穩定，作為近鄰，中韓有必要及時加強對話合作，共同捍衛多邊主義，維護自由貿易，堅持國際關係基本準則。他強調，中韓關係在兩國元首引領下保持良好發展勢頭，中方願同韓方就下階段高層交往保持密切溝通。

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