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黑猩猩大逃亡！動物園內四處翻攪「50人驚恐圍捕」一看...竟是工讀生

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實習記者羅明輝／綜合報導

日本石川一間動物園日前上演了一齣「黑猩猩逃亡記」，從網路曝光的影片可看，一隻「長相奇特」的黑猩猩先是將籠子前面的三角錐一把撞倒，接著大搖大擺的在園區內四處爬行，翻攪垃圾，讓園方相當頭疼，大動作派人前往追捕。不過仔細一看，原來這隻黑猩猩根本就是「工讀生」所假扮的，整起事故也只是動物園舉辦的「動物逃脫演練」而已。

據《中日新聞》報導，位於日本石川能美市的石川動物園上（11）月27日舉辦「動物逃脫演練」，園方專程請一名工作人員戴上黑猩猩頭套，身穿黑衣，扮演「10歲雄性黑猩猩」，在園內到處逃竄。

▲ 「長相奇特」的黑猩猩從動物園籠子內逃出來 。（圖／翻攝自微博／龍南發佈）

演練過程中，只見這隻「黑猩猩」先是在籠子四處張望，像是在確認附近情況一樣，接著便用身體一口氣將前方的三角錐推倒，緩緩走出籠子外，開始在園區內閒晃，四處翻攪垃圾、找尋食物。隨著園內警報聲大響，動物園立刻出動數名工作人員，開車朝「黑猩猩」步步逼近，最後用麻醉槍將牠「迷昏」，套上網子，抬上車，送回籠子內。

▲ 園方人員用麻醉槍將「黑猩猩」迷昏，再用棍子戳戳牠 。（圖／翻攝自微博／龍南發佈）

園長松島一富透露，這次的演練設定是「當石川發生震度7的地震，導致動物園籠子玻璃破碎，10歲的雄性黑猩猩趁機逃亡」，希望能藉此訓練相關人員在面對動物逃出事故時，能最快速的做出正確應對，及時發布警報、疏散遊客，並將逃亡的動物「安全送回籠內」，讓遊客能更安心的參觀動物園。整場演練共有大約50人參加，除了動物園全體員工，還有能美市公務員及當地狩獵協會的成員。

▲▼ 工作人員假扮的黑猩猩在園內四處翻攪垃圾 。（圖／翻攝自微博／龍南發佈）

▲ 工作人員假扮的黑猩猩在園內四處翻攪垃圾 。（圖／翻攝自微博／龍南發佈）

影片曝光後，不少人大讚「工讀生」演技精湛，完全演出了黑猩猩的靈魂，不過也有人留言吐槽，「這是表演藝術」、「算是另類的角色扮演嗎？」、「雖然他們很認真演練，但看起來有點蠢…場面有點尷尬」、「『黑猩猩』麻醉倒地後，那些工作人員還用棍子戳了戳牠，有點好笑。」、「動物園還缺人嗎？我也想去應徵當『黑猩猩』。」

►就算爬到樹上！妳還是很美

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