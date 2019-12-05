吳景欽／自駕車撞死人，全都是AI的錯？

▲若自駕車發生車禍致人傷亡，刑事究責要針對駕駛座的自然人或程式設計者？（圖／視覺中國）

2018年3月18日晚上，美國亞利桑那州一輛Uber所屬的自動駕駛實驗車，撞到一位牽著腳踏車穿越馬路的行人，成為世界首起自駕車致人於死的案件。美國交通安全部經過一年半的調查後認為，是因自駕車將行人判定為未知物體，才造成如此的結果。如此的結論，除了顯示自駕車必須要有更精準的技術，才能正式上路，以及人工智能的倫理問題外（參考筆者著：吳景欽／怪製造商或程式設計者？無人車肇事誰該負責），於法律政策上，也是該思考人工智慧的究責問題。

以這個事件來說，若要進行刑事究責，在法人尚無法成為犯罪主體下，檢察官也無法對車輛擁有者，即Uber公司起訴，致使歸責對象轉向自駕車裡的安全人員。只是在自駕車的場合，位於駕駛座的自然人能介入操縱的可能性，因技術等級的差別而有所不同。尤其是目前處於實驗階段的自動車，如一般所稱的「等級四」，基本上全由電腦操控，人力介入被限縮至極小的空間。甚至到了所謂「等級五」，所謂駕駛座已無方向盤，人力介入的可能就降為零。也因此，若全針對位於駕駛座的自然人究責，也有違行為責任原則。若果如此，究責對象就必然指向程式設計者。

只是就程式設計者來說，面對千變萬化與不可預測的路況，能否將所有交通規則全數納入程式裡，這本身就是個很大的問題。尤其對於道德、倫理規範能否數位化成簡單的程式，恐讓人心生疑問。如以上述Uber肇事事件來說，自動駕駛車雖已偵測到前方有物體在移動，甚至已判定疑似為行人，但不管是行人或者物品，此等穿越皆違反交通規則，若突然轉向，也會造成他人的傷害，致陷入極大的矛盾。

事實上，在自然人駕駛的場合，對於如此情況的選擇，並不可能有這麼仔細的思考，往往是直覺反應。但奇特的是，當人工智慧逐漸取代人類大腦時，由於是最純粹的理性思考，就得把這些複雜且可能相互矛盾的倫理規則灌輸到電腦裡。除非在可見的未來，人類能製造出擁有感性、直覺與價值判斷的人工智慧，否則，要將倫理規範數位化，將一直是個棘手的問題。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。