警攻堅抓詐騙　機房成員鐵鎚敲手機筆電滅證...記憶卡沒壞

▲詐騙機房人員砸毀手機企圖滅證，但經警方解析發現記憶體都完好。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局2日宣布偵破一起跨境詐騙機房案件，警方日前行動逮捕包含陳姓主嫌在內共8名詐騙集團機房成員，調查發現主嫌以金主身分在台中市北屯區架設詐騙機房，以假公安方式詐騙對岸民眾匯款，經營近10個月獲利數百萬元人民幣，警方收網並起獲犯案手機、筆電、教戰守則以及贓款等贓證物。

▲刑事局偵二大隊赴台中破獲依詐騙機房，移送地檢署後6人遭收押。（圖／記者張君豪翻攝）

▲詐騙機房人員砸毀手機企圖滅證，但經警方解析發現記憶體都完好。（圖／記者張君豪攝）

刑事局日前接獲線報，指稱陳某等人於台中市北屯區涉組跨境電信詐欺機房，以假冒公安方式詐騙中國地區民眾，對社會治安影響甚鉅；刑事局與新北市海山警分局、台中市烏日警分局共組專案小組，持續現地蒐證及跟監發現陳某等人分工詳細，租賃多處地點讓機房成員住宿便於監控，且為規避警方查緝移轉快速機房遞減。

▲刑事局偵二大隊副大隊長何明賢說明案情。（圖／記者張君豪攝）

專案小組成員日前在台中地檢署檢察官洪瑞君指揮下，持法院核發搜索票同步前往三處詐欺話務機房攻堅，警方攻堅時，屋內詐騙集團成員還企圖拿鐵鎚砸毀部分用來詐騙通話的手機與平板電腦滅證，警方事後檢視發現手機、平板雖然被砸壞，但內部儲存記憶體仍完好可供數位鑑識解析，笑稱「根本就白費工夫」。

警方粗估該詐騙機房詐騙對岸民眾超過百人，正循嫌深入追查。刑事局人員當場查扣贓款新臺幣14萬、手機45支、筆電5台、硬碟11個、網卡15張、sim卡8張、租賃契約3份、wifi分享器3台、銀行帳戶金融卡10張、針孔攝影機1組、安非它命8.07公克等證物。

幹員並當場逮捕包含陳姓主嫌（39歲、無前科）等8人，訊後將陳嫌等人以違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法移送台中地檢署複訊，法院裁定陳姓主嫌在內6人羈押禁見，其他2人交保。

警方指出，近年來由於台灣宣導反詐騙意識提升，歹徒改騙對岸民眾，並透過收購對岸人頭帳戶、地下匯兌管道將贓款轉移境外，藉此增加警方偵辦困難度，但刑事局仍持續投入量能偵辦此類案件成果頗豐。

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