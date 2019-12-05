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楊蕙如選過立委初選　藍委嗆：民進黨怎麼好意思切割？

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▲▼國民黨團召開記者會。（圖／立法院國民黨團提供）

▲國民黨團召開記者會。（圖／立法院國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

「卡神」楊蕙如涉入操作網軍帶風向，釀成前大阪辦事處長蘇啓誠自殺。立法院國民黨團5日召開記者會批評楊蕙如與民進黨關係匪淺，楊蕙如曾參與民進黨內立委初選，差點代表民進黨參與2012年板橋立委選舉，「民進黨怎麼好意思跟她切割？」國民黨團要求蔡英文、民進黨主席卓榮泰出面道歉，謝長廷、外交部長吳釗燮下台負責。

國民黨立委曾銘宗表示，楊蕙如曾任謝長廷2008年參選總統時的網路執行長，雙方關係密切，顯示民進黨有其附隨組織，暗中操作網軍帶風向，攻擊抹黑在野黨。

此外，民進黨口口聲聲說立法防堵敵對勢力滲透，但中國網軍未抓到，反而先抓到綠營網軍，除了農委會編列1450萬招募小編，蔡政府到底還有多少單位濫用公帑養網軍帶風向？要求審計部全面清查各部會有無利用公帑養網軍，若有不法應移送監察院彈劾。

立委費鴻泰則指出，謝長廷於2008年競選總統期間，成立財團法人「台灣維新基金會」，9位董事中幾乎都是民進黨重量級人物，如葉菊蘭、鄭麗君、李應元、陳忠源等人，楊蕙如也名列董事之一，顯示謝長廷非常倚重楊蕙如，若此刻還說跟楊蕙如不熟，就是睜眼說瞎話。

立委賴士葆抨擊，楊蕙如主導的WTA公開賽採購案約2000多萬，取得政府補助約有5000多萬，再加上一些小的標案，共拿了近億元的政府標案，而這些標案都是限制性招標，必須要有一定條件才能參與投標，直批根本就是「圍標」。

賴士葆更說，楊蕙如與民進黨關係密切的事情還不只如此，2011年時任民進黨主席游錫堃鼓勵楊蕙如參選立委，並選在板橋與周雅淑進行黨內初選而落敗，「如此密切的關係，民進黨還能說切割就切割嗎？」

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