快訊／救了全車的人！　「長髮哥」最新現況曝光

記者邱晟軒／綜合報導

台中捷運21日驚傳砍人事件，20歲洪姓男子於上午11時20分攜帶1把菜刀、2把水果刀搭乘捷運，而後因不明原因朝著身旁乘客不斷揮舞，釀成2人受傷。其中一名許姓長髮哥因為多次企圖壓制兇嫌，結果臉部遭劃出15公分撕裂傷，其最新現況曝光了。

長髮哥的友人稍早在IG限時動態發文表示，「真英雄！今天台中捷運砍人事件中挺身而出的超級英雄，他就是台中的歐爾麥特——許Ｏ！他見義勇為，如果沒有他的勇氣，恐怕會有更多人受傷。」原PO強調，「不是所有英雄都披著披風，但長髮飄逸的許Ｏ絕對是超級英雄。」

▲台中捷運砍人事件英雄現況曝光！長髮哥手術順利、意識清楚。（圖／翻攝Instagram）

友人同時PO出長髮哥在病床上的照片，透露他目前手術順利，意識清楚，並寫道：「真英雄，受傷真的辛苦了，真的很感謝他，大家都去留言給他吧！他是真正見義勇為的超級英雄。」

中捷持刀攻擊事件發生後，不少網友湧入長髮哥的IG大讚他見義勇為的行為，「謝謝英雄保護了車上所有乘客，要不是有你的勇敢，不知道會有多少悲劇發生」、「英雄，沒有你拖住他的話，不知道會造成多少人傷亡」。

健身工廠更宣布，「台中捷運上，見義勇為長髮哥，是健身工廠會員。健身工廠要送這位英雄，一年免費會籍，讚揚他勇敢！」