抵擋中捷砍人「10大英雄」曝光！全場一看嗨喊：別惹我們台中人

▲中捷21日發生持刀傷人事件，所幸乘客合力將洪姓兇嫌壓制。（資料照／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

台中捷運21日發生持刀傷人事件，所幸乘車民眾齊心協力，最後成功將持刀的20歲洪男壓制住。對此，網紅Cheap也從影片畫面中整理出「10大英雄」，讚揚10人勇敢的舉動，也令粉絲們嗨喊「真的不要亂惹我們台中人」。

回顧這起案件，20歲洪姓男子持3把刀搭乘台中捷運，在車廂上突然掏刀隨機攻擊乘客，引起一陣恐慌。所幸在眾人的合力之下，成功將洪男手中的刀具奪走，並且壓制住。

Cheap看完影片後，也點出影片當中的10位英雄，其中第一位是「全場肉搏拚殺」的長髮哥，第二位則是「奪刀成功」的短褲男。

至於第三位英雄，是一度誤傷友軍，但也勇敢與兇嫌搏鬥的雨傘哥。而第四位英雄，則是一步上前抓住兇嫌右手，將兇刀奪下的黑衣大叔。

▲黑衣大叔勇敢上前，抓住洪姓兇嫌的手，最後奪刀成功。（圖／爆料公社）



第五位英雄為「協助奪刀」的黑衣大姐。第六位是不斷出拳攻擊兇嫌的白帽女。第七位則是趁機在旁邊輸出的藍衣女。

第八位英雄是手臂上有刺青、重捶洪姓兇嫌的刺青男。第九位是撿起兇刀、使用刀背壓制洪姓兇嫌的短髮男。

至於第10位英雄，則是將洪姓兇嫌犯案、被眾人合力壓制的過程拍下的攝影師。Cheap一一點名這些英雄後，也加入了「#致敬這些英雄」的標籤，表達自己的敬意。

粉絲們看完Cheap的感謝貼文，也興奮地狂刷留言，「真的不要亂惹我們台中人，全部都非常驍勇彪悍」、「真的都是英雄」、「英雄不一定身穿披風」、「這真的需要莫大勇氣，謝謝這些令人敬佩的英雄們」、「還好有大家的出手相助」、「我看出來了，你們個個有本事。」