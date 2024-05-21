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馬英九卸任禮遇終止「奧迪也沒了」！改搭國產中古休旅車

▲▼ 馬英九、陳沖、張五岳、林祖嘉、趙春山、蕭旭岑 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九的卸任總統禮遇結束，從Audi車輛改搭HONDA中古休旅車。（資料照／記者任以芳攝）

記者柯振中／綜合報導

前總統馬英九的卸任總統禮遇20日終止，除了警衛組特勤人員解編以外，座車也從先前的Audi（奧迪）豪車，改為搭乘國產的HONDA中古休旅車。

馬英九8年總統任期過後，依規定享有8年的卸任總統禮遇，520期滿後警衛組特勤人員解編歸建，接下來的安全任務將由警政署派人執行。

此外，馬英九享有的禮遇除了安全護衛以外，還有保健醫療、每月25萬元禮遇金，以及逐年遞減、最低500萬元的行政事務費，另配有一輛Audi豪車。如今禮遇期滿，馬英九的座車也從豪車改成國產的HONDA中古休旅車。

▲▼ 前總統馬英九、前行政院長陳沖 。（圖／記者任以芳攝）

▲馬英九的卸任總統禮遇結束，從Audi車輛改搭HONDA中古休旅車。（資料照／記者任以芳攝）

據了解，這輛HONDA中古休旅車是由馬英九辦公室暫時租用的車輛，價值不到80萬元。而馬英九21日前往「賴蕭新政府上台後的兩岸關係」研討會時，乘坐的就是這輛中古休旅車，不過後方還是有特勤人員駕駛Audi車輛跟隨。

至於後方特勤人員駕駛Audi車輛跟隨的原因，馬英九文教基金會表示，由於還在交接期，特勤人員陪同未來執行保護馬英九任務的警方人員出席，現場交接未來實體活動的維安細節。

 
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