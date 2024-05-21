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社會 社會焦點 保障人權

關鍵音檔曝光？傳新竹女警「單純愛打砲」下海　警方釐清中

▲新竹女警成半套店紅牌。（圖／翻攝自半套店網站、警廣通訊）

▲新竹女警遭檢舉在半套店兼差。（圖／翻攝自半套店網站、警廣通訊）

記者白珈陽、鄒鎮宇／新竹報導

新竹縣竹北分局一名潘姓女偵查佐遭檢舉在半套店兼差賺錢，疑似同仁上門消費才曝光，引發社會關注。豈料，竹北警方掌握一段關鍵錄音，還原臨檢當天的過程，音檔中還提及該名女警「單純就是晚上來兼差，然後就是單純愛打砲」、「那個警察小姐，她是接S是接最多單的」，而警方正在釐清該段錄音的真實性。

竹北警分局21日掌握此錄音檔，經確認為有性交易護膚店樓上的店家外流，內容為描述臨檢當天情況，由於與女警的說法相差甚遠，因此真實性仍有待釐清。

一名女子在錄音檔中表示，他們的店在護膚店樓上，當天警察來臨檢，其中一名小姐突然非常緊張，從樓下衝到他們位於3樓的店中，「（女警）想要叫我姐那邊借她躲，（但）那個小姐又不說為什麼要躲起來，所以我姐他們也沒讓她躲，結果臨檢就這樣結束了」。

女子說，警方隔天打給按摩店要找負責人，直言「你知道你們有一個小姐是警察嗎？」瞬間讓按摩店負責人傻眼，懷疑女警到店內是來臥底的，但最後查出女警身分後，才發現對方的目的就是「單純晚上來兼差、單純愛打砲」，且這名女警還是店內接最多S（全套性交易）的小姐。

▲▼ 女警下海做半套，實際起底發現她經常現身好人好事新聞 。（圖／翻攝臉書）

▲警方正在釐清錄音檔內容的真實性 。（圖／翻攝臉書）

據悉，潘姓女警家境小康，父親為退休刑警，15日新竹縣警局督察科接獲一通匿名電話，檢舉內容指稱「竹北某女警疑似在特殊店兼差並吸毒」，希望新竹縣督察科能夠進行調查。

警方向前回溯10天內半套店監視器畫面，並未發現潘姓女警的行蹤，考量潘姓女警經濟以及從警原因，無認定她有兼差動機。

潘姓女警因此事而受到打擊，坦言與護膚店的謝姓經理為好友，事發當天只是去找好友聊天吃宵夜，對於後續造成分局困擾深感自責，悔不當初。

新竹縣警方表示，目前尚未找到潘姓女警兼差的證據，也未發現她的兼差動機，檢舉指稱女警疑似吸毒，經相關毒品檢驗，並未有異常發現，若潘姓女警實屬清白，應該還給她一個公道，但若兼差屬實，同樣也會將其汰除。

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