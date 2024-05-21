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日本藥妝店「暗黑手法」被踢爆！一票觀光客受害　當地人怒：敗好感

▲▼日本,日本街頭。（圖／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著日幣大幅貶值，全球觀光客紛紛赴日旅遊、爆買，也因此許多店家會針對外國客收取更高的費用；不僅如此，最近日本雜誌也踢爆，有些藥妝店店員會在帳單上「不小心灌水」，於是提醒觀光客們，務必當場確認金額及數量，同時也怒轟「不要做這種事情來敗壞外國人對日本的印象。」

日本《週刊SPA！》先前報導指出，除了部分餐廳祭出「觀光客價錢」，有的藥妝店也出現坑殺外國遊客的手法，像是客人明明只買5罐保養品，但帳單上卻打成6罐等。

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對此，專家提醒，遊客們務必看清楚自己的帳單，同時也呼籲店家們，要好好摸著良心，不要做這種事情來敗壞外國人對日本的印象。

▲▼日本免稅藥妝,藥妝店,免稅,日本旅遊,購物消費。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

臉書粉專「日本省錢小站」就轉PO報導，直言許多認識的阿姨也曾受害過，「如果還沒開封免稅塑膠袋，我就會請她們拍照，並幫忙到店討公道。」

小編直言，「有些店家可能知道自己理虧，所以就算過了幾天再去問，也通常會退給你錢；但是如果已經開封的話，店家有很大機率會耍賴。所以還是要呼籲大家，購買藥妝等商品時，一定要當下清點金額跟數量，才能省下事後處理討公道的麻煩喔！」

對此，有苦主直言，「去年赴日的感覺就是如此，掃碼亂掃一通，10家有5家如此，還有碰到給外國人的菜單。因為剛結束疫情就去，感覺結帳都很亂。今年飛兩次了，這情況好像比較好了點，可能知道外國人都有收小票，比較沒有這種問題，但還是建議小票留著，最起碼知道價格。」

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