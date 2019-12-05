評「卡神」楊蕙如爭議　蔡壁如：民進黨嫌票多就內訌分贓

▲蔡壁如、高虹安接受電台專訪。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者楊亞璇／台北報導

「卡神」楊蕙如被控網軍操作去年關西機場事件，疑似造成駐大阪辦事處前處長蘇啓誠自殺案，日前遭台北地檢署起訴。民眾黨不分區提名人蔡壁如、高虹安5日接受電台專訪，蔡壁如對此表示，她自己的解讀是民進黨嫌票多就內訌了，開始準備要分贓。

對於高虹安提到，民進黨以數據來看有可能立委過半，蔡壁如突然說，一定認為票很多，不然怎麼可能打卡神，根本是民進黨自己嫌自己票多，然後就內訌了。她的解讀是，根本是綠營裡頭的內訌，「他們嫌票太多就開始準備要分贓」。

不過，主持人周玉蔻認為，會爆出此案是因為檢察官起訴，民進黨習慣在選前非常團結，這是他們的文化，若說選後分贓她還比較相信。

高虹安認為，最不可原諒的是拿錢的網軍，若能進立法院，可以研究網路秩序，但如果管制又可能變成妨害言論自由。

對於遭質疑邱昱凱也是拿錢做網軍，蔡壁如說，「我們沒有給邱郁凱錢」，那錢從哪裡來「不曉得」。蔡壁如認為，2014年以前，PTT鄉民他們叫鍵盤革命家，看誰不順眼就去罵你。對於柯文哲有沒有網軍？蔡壁如強調，「我們就一窮二白」。

至於卡神事件有民進黨議員施壓一事，蔡壁如強調，體育局對於體育賽事補助有一定格式 ，楊蕙如有填表格經過程序拿到補助，有沒有議員施壓，蔡壁如說，「事過境遷了」，市長強調公開透明，依法行政。

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