　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

教兒子功課怕發火揍人！爸「反綁自己雙手」無奈笑：這樣孩子就安全了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼爸爸怕自己動手打孩子，於是用繩子將雙手反綁起來。（圖／翻攝自都市快報）

▲爸爸怕自己動手打孩子，於是用繩子將雙手反綁起來。（圖／翻攝自都市快報）

記者朱世凱／綜合報導

不少爸媽在陪孩子做功課時都會忍不住動怒，大陸一名爸爸也不例外，他表示，最近教兒子做作業時，都很擔心火氣上來，會衝動往對方頭上打下去，所以他將自己雙手用黑繩反綁起來，「這樣兒子就安全了。」照片曝光引起一票網友熱烈回應，有人噴笑直呼「果然是別人家的爸爸！」

▼孩子作業寫錯又講不聽，爸爸時常氣到出手打人。（示意圖／CFP）

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

據《都市快報》報導，家住浙江省杭州市的吳姓爸爸說，目前就讀小學四年級的兒子做功課時經常犯錯，而且教了也學不會，他好幾次難忍怒氣，就往兒子頭上打了過去，或是朝屁股揍一拳。他說，他曾為了提高兒子的積極性，制訂一個獎懲表，例如早起讀書就給零用錢，考試分數到達95分就給獎學金，低於90分就打幾下這樣，不過「用了各種方法，孩子還是沒什麼改變，再多的耐心也要磨沒了。」

▼爸爸為兒子制定的獎懲表。（圖／翻攝自都市快報）

▲▼爸爸制定的獎懲表。（圖／翻攝自都市快報）

吳爸爸擔心自己一直出手打孩子，會讓孩子有壓力，家裡關係也會變得緊張，所以就用黑繩反綁雙手，確保兒子的人身安全，「其實綁手這個方法我從今（2019）年3月份就開始用了，到現在差不多過了半個學期，現在也不太用。」吳爸爸無奈地說，「你說我為什麼要綁自己的手啊，還不是實在沒辦法了，反復講過的題目，還是一遍遍地錯，我心裡那個火啊，忍不住會打兒子。」

據悉，媽媽當時進房查看孩子作業進度時，見到爸爸反綁自己的行為，當場笑得樂不可支，只好趕緊拍照作紀念。爸爸則把照片分享給朋友，朋友隨即擴散分享，讓更多網友見到這「暖心」的一幕，吳爸爸表示，「其實我分享這照片，不是說這個方法有多好，而是想和大家交流一下我的自我反思。」

▼家長教孩子作業總是會忍不住發火。（示意圖／CFP）

▲▼寫作業。（示意圖／CFP）

他最後稱，「說實話我對孩子的未來並不焦慮，不拖累社會就好。但是家長們一開始輔導作業，一看別人家孩子在學什麼，忍不住就會焦慮起來，讓孩子跟著別人一起跑。其實像輔導作業這種事，好好跟孩子說，他們一樣能聽進去，動手真的沒必要。」

許多網友看完紛紛留言說，「果然是別人的爸爸，我爸根本直接把我吊起來打」、「不能動手動腳，有的爸媽嘴巴同樣能殺死小孩...」、「教孩子功課真的都會引爆世界大戰」、「打孩子確實會給他們更大壓力，這樣學習狀況會更慘吧」、「反正孩子上了國中高中，爸媽也就看不懂、不會教了」、「養小孩果然很難，還是別生吧」、「開始覺得老師難當」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
楊蕙如補助金流曝 ! 徐巧芯爆：北市體育局2年1010萬、觀
車體猛晃...她拍門崩潰「你朋友強X我」！高雄男扯：自己翹高
435萬人送高以翔最後禮物！不挺自家偶像「把票全投給他」暖舉
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女兒遭霸凌…爸心疼衝學校「怒捅9歲同學10多刀斃命」　一審判死：不後悔！

史無前例！台貨輪沉船「雙11商品掉海中」…淘寶證實：正展開賠償手續

影／女兒遭甩巴掌體罰…爸目睹秒衝教室「怒賞老師耳光＋狠踹反擊！」療癒片曝光

街上遇情敵！白衣男雙腳遭斬「左腿當場斷裂分離」…兇手嚇壞：該怎辦？

期末考拿手機作弊！大四生慘被退學「怒告學校」：害我白讀4年…判決出爐

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

結婚剛滿11天…新婚妻怒提離婚：老公都不碰我！意外扯出「暗黑內幕」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

挑戰無胸貼、不被胸罩束縛自己！　她不穿內衣過一天：根本沒人會看

在台灣體驗1千元拍韓式證件照 超專業妝髮＋租衣打造專屬風格

毛加恩夫妻「忍痛」靈堂致意　表情凝重難掩哀傷

《黑寡婦》前導預告

浙江海寧汙水罐「爆炸塌陷」　壓倒隔壁廠房造成9人死亡

教兒子功課怕發火揍人！爸「反綁自己雙手」無奈笑：這樣孩子就安全了

華聞快遞／上海率先啟用「外國人工作、居留單一窗口」

強烈反對香港法案！　林鄭月娥：港府會依照中央配合反制美國

驚見「珠寶搶劫案」黑衣人！港警「何文田開1槍」逮捕7男

美眾院壓倒性通過「新疆人權法案」　陸外交部：將採必要措施！

讚澳門「一國兩制」提4希望　栗戰書：北京對香港要求也是一樣

2隻老鼠爽吃生牛肉！火鍋店遭查封停業...網友氣炸：我吐了

林鄭月娥16日將赴北京述職！預料報告區選結果及「止暴制亂」進展

去年與台灣斷交！薩爾瓦多總統「恪守一中原則」：支持中國實現和平統一

義大利國會跨黨派通過挺港決議　「醒來替香港發聲」

他手機充電「邊玩遊戲」　母開門驚見「趴姿黑屍」拿木棍一戳…急報警！

宏達電DEEPQ攜手國防醫學院　首創全台最大MR解剖學教室

十大最美公路出爐！台61線高票奪冠　落日大道超吸睛

國產車降價可能落空！降汽車零組件降稅利益　車商反映多元回饋

桃園偵查佐涉縱放人犯還酒駕遭調職記大過　地院判4月併罰3萬

駁斥「吳敦義為了錢冒險用吳斯懷」國民黨將提告吳子嘉嚴重誹謗！

大陸富商有意來台投資…女設局到林森北酒店　4男闖入毆打勒索2千萬人民幣

綠黨民調／蔡韓差距再擴大到34.2％　49.1％民眾害怕韓國瑜當選

【兒福3.7億買房】呂秋遠／被社會高度需要，卻低薪差待遇　誰要當社工？

大陸熱門新聞

2隻老鼠爽吃生牛肉！火鍋店遭查封停業

交友軟體配對成功…26歲正妹被風趣男友「帶到無人深山」

超商警報器突響　女子被當賊怒脫褲子

22歲男鑰匙刮花BMW　逼爸爸買單

小4作業「數1億粒米」！家長全傻眼

17歲男沈迷電玩跳河　父母看他活活溺死

美眾院通過新疆人權法案　陸外交部回應了

跑步機上快走…他下秒突癱軟「重摔倒地」死亡！

求職男面試一半突猝死　生前一句話嚇壞考官

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

栗戰書：北京對港澳要求一樣

薩爾瓦多總統：支持中國實現和平統一

大媽團天下第一泉拍照「變身5人體噴泉」

女兒遭霸凌！狠男持刀衝學校捅死9歲同學

更多熱門

相關新聞

9歲童沒寫作業！安親班老師氣炸　朝頭猛K+拖行

9歲童沒寫作業！安親班老師氣炸　朝頭猛K+拖行

盧姓女子在安親班擔任老師，她因不滿9歲的王姓男童沒寫作業，還摔書包在桌上，竟情緒失控爆打王童，導致他全身多處受傷。安親班事後叫來救護車將王童送醫，卻聲稱他是癲癇發作，但王童家屬到場後發現孩子其實是被打，氣得調閱監視氣提告。法院審理後，也依成年人故意對兒童犯傷害罪判盧女6個月徒刑，得易科罰金18萬元。

6歲童滑落爸爸膝蓋　被鏟雪車擊中身亡

6歲童滑落爸爸膝蓋　被鏟雪車擊中身亡

看到狗同花色就親上去　爸超問號

看到狗同花色就親上去　爸超問號

22歲男鑰匙刮花BMW　逼爸爸買單

22歲男鑰匙刮花BMW　逼爸爸買單

10kg胖腸被嫌「肚子太大」狂白眼

10kg胖腸被嫌「肚子太大」狂白眼

關鍵字：

作業爸爸反綁繩子雙手兒子揍人功課學業獎懲表

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

大飛綠了！楊晨熙被神秘男「搓揉摸大腿內側」調情

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

獨／頭七結束…高以翔媽擁抱「兒20年故友」大哭

高以翔23歲女友Bella「八字祭語」惹淚崩

陸名嘴宋祖德嗆高以翔「普通知名度低」：不是突然猝逝誰知道他

李玉璽、小Hebe「暗巷喇舌」全被拍！

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

小狗喬裝「假虎威」　農民成功嚇跑猴子

訂26碗沒買袋子！外送員傻眼「棄單離開」

老婆面前倒下！台南暖警「不菸不酒」突趴桌上猝逝

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

髮型師曝高以翔「出事前2天對話」

默默要你命！「3部位會痛」恐是心臟病

更多

最夯影音

更多
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！
他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

他體驗坐輪椅搭大眾運輸工具 等電梯被插隊：感覺被忽略了

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

IU親自下台「為爺爺粉絲點歌」　答應歌迷：每年都來台灣！

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

陳建州、范瑋琪現身靈堂致意　一到場溫暖緊抱友人

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

彰化超佛酥皮泡芙一顆僅10元！　一咬就爆漿...店內紅茶喝到飽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面