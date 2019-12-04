教兒子功課怕發火揍人！爸「反綁自己雙手」無奈笑：這樣孩子就安全了

▲爸爸怕自己動手打孩子，於是用繩子將雙手反綁起來。（圖／翻攝自都市快報）

記者朱世凱／綜合報導

不少爸媽在陪孩子做功課時都會忍不住動怒，大陸一名爸爸也不例外，他表示，最近教兒子做作業時，都很擔心火氣上來，會衝動往對方頭上打下去，所以他將自己雙手用黑繩反綁起來，「這樣兒子就安全了。」照片曝光引起一票網友熱烈回應，有人噴笑直呼「果然是別人家的爸爸！」

▼孩子作業寫錯又講不聽，爸爸時常氣到出手打人。（示意圖／CFP）

據《都市快報》報導，家住浙江省杭州市的吳姓爸爸說，目前就讀小學四年級的兒子做功課時經常犯錯，而且教了也學不會，他好幾次難忍怒氣，就往兒子頭上打了過去，或是朝屁股揍一拳。他說，他曾為了提高兒子的積極性，制訂一個獎懲表，例如早起讀書就給零用錢，考試分數到達95分就給獎學金，低於90分就打幾下這樣，不過「用了各種方法，孩子還是沒什麼改變，再多的耐心也要磨沒了。」

▼爸爸為兒子制定的獎懲表。（圖／翻攝自都市快報）

吳爸爸擔心自己一直出手打孩子，會讓孩子有壓力，家裡關係也會變得緊張，所以就用黑繩反綁雙手，確保兒子的人身安全，「其實綁手這個方法我從今（2019）年3月份就開始用了，到現在差不多過了半個學期，現在也不太用。」吳爸爸無奈地說，「你說我為什麼要綁自己的手啊，還不是實在沒辦法了，反復講過的題目，還是一遍遍地錯，我心裡那個火啊，忍不住會打兒子。」

據悉，媽媽當時進房查看孩子作業進度時，見到爸爸反綁自己的行為，當場笑得樂不可支，只好趕緊拍照作紀念。爸爸則把照片分享給朋友，朋友隨即擴散分享，讓更多網友見到這「暖心」的一幕，吳爸爸表示，「其實我分享這照片，不是說這個方法有多好，而是想和大家交流一下我的自我反思。」

▼家長教孩子作業總是會忍不住發火。（示意圖／CFP）

他最後稱，「說實話我對孩子的未來並不焦慮，不拖累社會就好。但是家長們一開始輔導作業，一看別人家孩子在學什麼，忍不住就會焦慮起來，讓孩子跟著別人一起跑。其實像輔導作業這種事，好好跟孩子說，他們一樣能聽進去，動手真的沒必要。」

許多網友看完紛紛留言說，「果然是別人的爸爸，我爸根本直接把我吊起來打」、「不能動手動腳，有的爸媽嘴巴同樣能殺死小孩...」、「教孩子功課真的都會引爆世界大戰」、「打孩子確實會給他們更大壓力，這樣學習狀況會更慘吧」、「反正孩子上了國中高中，爸媽也就看不懂、不會教了」、「養小孩果然很難，還是別生吧」、「開始覺得老師難當」。

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