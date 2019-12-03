狂吸笑氣助興真歸天！花蓮壽豐男子陳屍房內...現場留2支鋼瓶

▲花蓮壽豐鄉2日凌晨驚傳1男子暴斃於房間內，目前警方初步懷疑是吸食笑氣所致。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

記者徐愷昕／花蓮報導

花蓮壽豐鄉2日凌晨驚傳1男子暴斃於房間內，警方勘驗現場後發現2支不明氣體鋼瓶，目前懷疑是吸笑氣助興過頭暴斃，3日下午已將該鋼瓶送往台北檢驗。據了解，該名死者的房間內並無打鬥痕跡，詳細的死亡原因仍有待花蓮地檢署解頗屍體相驗。

花蓮吉安分局2日上午7時30分許接獲民眾通報，在豐田轄區內有一死亡案件。據了解，死者為23歲的何姓男子，他1日前往友人家過夜後就不再出門，報案人表示進房時見何男已無意識，立即報警將他送往醫院救治，但經搶救後仍宣告不治。警方在死者房內發現2支不明氣體鋼瓶，上方還接有軟管，目前初步懷疑內容物是笑氣，3日已送往台北做鑑定。

警方表示，長期使用笑氣不僅會上吐下瀉、拉血、掉頭髮、甚至還會出現咳血、末梢神經及脊髓病變還有各種血液疾病，影響智力、臟器功能之餘，嚴重還可能缺氧致死。

笑氣化學名稱為一氧化二氮，有醫療和工業用途，許多年輕會吸食來助興。警方提醒民眾，若違法販賣醫療用笑氣，可依《藥師法》移送法辦，最重可處7年以下有期徒刑；而吸食工業用笑氣，可依《社會秩序維護法》，裁處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►與人夫偷情生女挨告！小三竟扯：元配欠我錢…她默許老公「陪睡抵債」

►「車手頭」罪刑比「車手」輕？法官無故減刑…檢方上訴成功翻案！

►屏東萬丹花店遭砸！20多名黑衣人持棍棒叫囂「給他壞掉」