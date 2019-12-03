哭訴吵架...她找男友兄弟「摩鐵吃藥燉排骨」！　下秒被拖進浴缸強制親密

▲少女向男友好友訴苦，卻遭對方性侵得逞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名少女小乃（化名）因與男友吵架找上男友的好友阿日（化名）求助，孰料，阿日見有機可乘，竟將小乃約到摩鐵，強抱對方進入浴缸，又趁著酒意性侵得逞。台中地院依強制性交罪判他有期徒刑3年6月，台中高分院日前將上訴駁回，可上訴。

判決指出，小乃2017年11月21日與男友吵架，因為急著想要了解另一半的交友狀況，決定邀約阿日單獨見面。2人買了6瓶啤酒、藥燉排骨後，就到摩鐵邊吃邊聊。期間阿日竟色心大起，趁著小乃吃感冒藥又喝酒全身虛軟之際，脫去小乃的衣物。

阿日接著將小乃抱入放好溫水的浴缸內，對她上下其手，還用下體碰觸小乃的臀部。小乃當場嚇壞，不斷推阻、閃躲，她不知如何應對只好包了毛巾就往棉被裡躲，卻仍遭阿日狼爪，強押床上性侵得逞。

阿日挨告辯稱，「我沒有對小乃強制性交，也沒有帶她去浴室洗澡，是她說要喝酒，也是她說要去摩鐵的，我進入摩帖後，聽小乃哭訴跟她男友的事後，因為很累就睡著了」。

但法院認為，小乃供詞前後一致，若不是親身經歷，很難憑空杜撰，另外，阿日曾因2起妨害性自主案件遭判刑確定，審酌他犯後狡辯、態度不佳，決定依強制性交罪判他有期徒刑3年6月；阿日不服判決上訴，但日前遭台中高分院駁回，全案仍可上訴。

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