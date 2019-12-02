廣州地鐵施工區塌陷「最深38米」…3人2車瞬間被吞噬！家屬控訴：人未救先回填

▲廣州地鐵施工區地面突然塌陷，3人瞬間被吞噬。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省廣州市11號地鐵線施工區域1日驚傳突然地面塌陷，深度最深達38米，造成一輛清汙車和一部電瓶車陷落、3人被困。被困人員中有一對石姓父子，據家屬控訴，「石姓父子剛掉入坑洞時，還能看到頭部，可是救援人員卻沒有立即救援反而快速回填。」

據《新京報》報導，廣州大道北與禺東西路交界處12月1日上午9時28分出現地面塌陷，致使一輛清汙車和一部電瓶車陷入。首次塌陷後還發生多次坍塌，導致施救行動受阻。

被困者家屬表示，陷入塌陷處的清汙車內是一對石姓父子，父親今年51歲，兒子27歲，都是湖南人，「父親到廣州工作十幾年，是廣州紅鑫清潔服務有限公司的老闆；兒子近幾年才隨父親到此地，今年剛剛結婚，事發時孩子滿月不久，還打算在即將到來的新年辦婚宴。」

家屬質疑，石姓父子剛掉入坑洞時，還露出頭部，「可是救援人員沒有立即救援，反而快速回填，希望得到官方解釋。」他們提供的圖片顯示，清汙車掉入坑洞中後，車輛翻倒，下方可看到一名男子頭部。

廣州市政府新聞辦當晚21時許舉行了記者會，廣州市委宣傳部對外宣傳與新聞發佈處處長龔豔華回應，「救援還在進行中，回填是為了加固邊坡，正是為了保證救援才做的。」

目前，廣州地鐵官方微博2日凌晨公佈救援進展，「截至12月2日凌晨1點30分，經過前期的加固措施，塌陷區域的邊坡已基本穩定，根據現場指揮部和專家組制定的救援方案，將通過在塌陷區域安裝鋼護筒，形成救援通道，向下探挖尋找被困人員，目前，鋼護筒已到運達現場，並吊裝到位，將馬上投入新一輪搜救工作，全力搜尋被困人員。」

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